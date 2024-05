L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la settimana puntata sempre in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma spazio anche il ritiro di Daniele Radini Tedeschi e alla convivenza forzata tra i naufraghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla settima puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2024.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 6 maggio: conduttore, inviato e opinionisti

Lunedi 6 maggio 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 presentata da Vladimir Luxuria. Accanto conduttrice in studio ritroveremo nel ruolo di opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras, invece, inviata di questa edizione è Elenoire Casalegno.

Durante la puntata si parlerà della scelta di Daniele Radini Tedeschi di abbandonare l’Isola. Il critico d’arte ha deciso di lasciare il gioco, ma non prima di salutare i suoi compagni d’avventura. Intanto questa sera, visto il fuggi fuggi generale visti gli abbandoni di 5 naufraghi e l’espulsione di Francesco Benigno, è tempo di nuovi arrivi. Tre nuovi concorrenti dovrebbero sbarcare in Honduras alla ricerca di fama, ma anche per cercare di alzare gli ascolti non proprio entusiasmanti di un’edizione dell’Isola davvero complicata. Ma non finisce qui: Sonia Bruganelli sbarca in Honduras? Sui social l’ex moglie di Paolo Bonolis ha attirato l’attenzione postando una foto all’interno di un jet privato con tanto di dicitura “Destinazione Honduras”.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 6 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del terzo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Khady Gueye, Rosanna Lodi e Artur Dainese e Marina Suma?

Stando ai sondaggi e alle proiezioni il naufrago più salvato e votato dal pubblico è Artur Dainese con il 29,72% tallonato da Khady Gueye a quota 28,42%. Seguono fanalini di cosa: Rosanna Lodi con il 23% e Marina Suma con il 18,86%. Sarà proprio l’attrice di Sapore di sale ad essere eliminata dal gioco?

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Qualcosa è cambiato, complice anche le festività del 25 aprile, con il programma che è previsto al momento solo il lunedì in prime time su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.