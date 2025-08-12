Mentre in Italia Beautiful è in ferie, e su Canale 5 vengono trasmesse quotidianamente le repliche, oltreoceano le trame proseguono, e i fans americani stanno assistendo in questi giorni alle riprese che hanno visto gran parte del cast della soap raggiungere Napoli, per una trama ricca di colpi di scena. Ma cos’è accaduto nella città partenopea? Ecco qualche news dagli spoiler USA.

Beautiful, cos’è successo nelle scene girate a Napoli?

Come vi avevamo anticipato gran parte del cast di Beautiful è approdato a Napoli in primavera, per girare delle scene che avrebbero avuto come sfondo la splendida cornice del capoluogo partenopeo. Sebbene i nomi dei protagonisti delle trame italiane fossero stati resi noti però, la produzione aveva mantenuto il massimo riserbo sulle vicende che avrebbero animato la città.

Ridge, Brooke ed Eric sono stati raggiunti da Nick Marone, suscitando grande curiosità nei fans che da anni seguono la soap. Ora – grazie al fatto che oltreoceano sono molto più avanti rispetto a noi con la programmazione della serie tv – è possibile sapere qualcosa di più sulle vicende che (come vedremo in seguito) stanno riscrivendo per l’ennesima volta la storia d’amore tra la Logan e Ridge.

L’arrivo di Nick Marone stravolge i proponimenti di Ridge

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per la sorte di Eric Forrester, visto che proprio nelle scene girate in Italia si mostra completamente rimesso, cerchiamo di scoprire cosa succede nel capoluogo campano.

Il ritorno di Nick Marone dopo una lunghissima assenza dal set non sarà solo una sorpresa per i fans, ma anche per il fratellastro Ridge. Il figlio di Eric infatti nel frattempo sarà tornato con Taylor, e avrà promesso alla madre dei suoi figli di non cedere più ad alcuna tentazione in futuro. Ma rivedere Nick, e soprattutto rendersi conto che l’uomo è intenzionato a fare di nuovo colpo su Brooke, sarà un colpo duro per Forrester.

La situazione precipiterà quando Nick proporrà a Brooke una gita in barca. Ridge non avrà dubbi sul fatto che il rivale intenda giocarsi un’ultima carta proprio in quell’occasione, e i suoi timori saranno confermati quando scopriremo che Marone avrà intenzione di sfruttare quella cornice mozzafiato per chiedere a Brooke di sposarlo. E se la Logan – ormai disillusa da Ridge – finisse per accettare?

Ridge corre da Brooke (e la salva) nei prossimi episodi Beautiful

Ridge non potrà stare a guardare mentre il fratellastro porta avanti il suo piano per far capitolare Brooke e farla cadere di nuovo tra le sue braccia, e per questo motivo deciderà di recarsi al porto. La sua intenzione sarà quella di sabotare la romantica gita in barca progettata da Nick, ma il suo arrivo sarà provvidenziale per Brooke.

Nel momento in cui giungerà sul molo, Ridge vedrà la barca del fratellastro scontrarsi con un’altra nave. Brooke – a causa dell’impatto tra le due imbarcazioni – sarà priva di sensi e cadrà in mare, rischiando di annegare. Forrester non esiterà a gettarsi tra le onde per trarla in salvo, e quando la Logan sarà ormai al sicuro tra le sue braccia le confesserà di non poter vivere senza di lei.

Spoiler Beautiful: Ridge e Brooke si innamorano (di nuovo) in Italia

La produzione della serie tv americana ha già dimostrato ampiamente di amare il nostro Paese, e in passato ha deciso di riservare alle puntate girate in Italia un fascino speciale. Nel corso dell’ultima trasferta nel Belpaese (quella di Roma) avevamo assistito a un riavvicinamento tra la Logan e Forrester. Le bellezze della Capitale avevano fatto da cornice a un ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge.

Il rientro negli States poi, aveva riservato loro periodi difficili, come la malattia di Eric (che stiamo vedendo proprio in questi giorni in Italia) e il tradimento di Hope Logan, che ingannando tutti è riuscita a impossessarsi della Forrester Creations. Proprio quest’ultima trama, che nel nostro Paese andrà in onda nei prossimi mesi, ha segnato l’ennesimo allontanamento tra Logan e Forrester. Un allontanamento a tempo, visto che a Napoli i due riscopriranno di non aver mai smesso di amarsi.

A questo punto ci sorge un dubbio: sarà l’aria del nostro Paese ad avere un effetto speciale sulla coppia più amata di Beautiful?