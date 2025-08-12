La musica torna protagonista in tv con Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno e trasmesso in prima serata su Italia 1. Scopriamo gli ospiti, la scaletta e i cantanti protagonisti della prima puntata di stasera, martedì 12 agosto 2025.

Yoga Radio Estate 2025 su Italia 1: presentatori e artisti della prima puntata

Stasera, martedì 12 agosto 2025, dalle ore 21.25, appuntamento con la prima puntata del Yoga Radio Estate, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno. Tutto pronto per il debutto del nuovo format live: un viaggio tra musica e racconto affidato a due presentatori d’eccezione. A condurre il nuovo programma musicale dell’estate ci sono Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Per l’occasione i due conduttori sono affiancati anche dallo speaker Enzo Ferrari. Un trio speciale chiamato a raccontare il primo appuntamento di questa edizione del Yoga Radio Estate trasmesso dalla splendida cornice della piazza di Reggio Emilia con tutto il meglio della musica dell’estate 2025.

Sul palcoscenico, infatti, si alterneranno i protagonisti dell’estate 2025 con le canzoni che hanno conquistato la hit parade e le classifiche streaming. Ecco a seguire la scaletta della prima puntata del Yoga Radio Estate.

Yoga Radio Estate 2025, scaletta e artisti del 12 agosto 2025

Nel primo appuntamento del Yoga Radio Estate, l’evento musicale dell’estate firmato da Radio Bruno trasmesso in prime time su Italia 1, ritroveremo alcuni dei protagonisti musicali che più di tutti stanno facendo cantare e ballare il pubblico in questa calda ed assolata estate. Un parterre di primissimo livello con alcuni tra i più amati del panorama musicale italiano.

Ecco la scaletta della prima puntata del Yoga Radio Estate:

Alfa,

Gaia,

Francesco Gabbani,

Anna,

Rocco Hunt,

Clara,

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny,

Rkomi,

Ermal Meta,

Nicolò Filippucci,

BNKR44,

Francesca Michielin,

Jacopo Sol,

Shade,

Cristina D’Avena,

Bianca Atzei e Aaron

L’appuntamento con il Radio Yoga Estate è per martedì 12 agosto 2025 in prima serata su Italia 1.