Martedì 7 maggio 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi e degli argomenti più caldi della settimana con la presenza, in studio e in collegamento, di grandi ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Argomento centrale della puntata di stasera la politica e la campagna elettorale per le elezioni europee. A diverse settimane dalle elezioni per il Parlamento europeo, che si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024, la campagna elettorale entra nel vivo con candidati e manifesti che fanno discutere. Intanto nel Paese il lavoro povero e sottopagato resta una certezza tra sommerso, precarietà e salari bassi: a farne le spese soprattutto giovani, donne, stranieri e residenti al Sud.

È sempre Cartabianca, ospiti: in collegamento c’è Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 7 maggio 2024 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer c’è anche il turismo. Con la stagione estiva oramai sempre più vicina, le città cominciano ad essere prese d’assalto dai turisti. Non solo, la realtà dei bed and breakfast rendono sempre complessa e costosa la ricerca di una casa da parte di famiglie, studenti e lavoratori.

Tutti i temi della puntata di stasera saranno argomento di dibattito tra la padrona di casa e tantissimi ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura. Ecco alcuni degli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine in apertura di puntata il consueto “confronto a distanza” tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.