La Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, entra nel vivo con la semifinale di ritorno PSG-Borussia Dortmund trasmessa in chiaro in prima serata su Canale 5.

Martedì 7 maggio 2024 dalle ore 21.00 appuntamento in chiaro su Canale 5 con la partita valida per la semifinale di ritorno di Champions League. In campo PSG-Borussia Dortmund. La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La super sfida tra i francesi di Luis Enrique e i tedeschi di Edin Terzić. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per il Borussia Dortmund si svolgerà nella splendida cornice del Parco dei Principi di Parigi. Chi vincerà?

Ricordiamo che la semifinale di andata ha visto trionfare con il risultato di 1-0 i i tedeschi di Edin Terzić del Borussia Dortmund. La telecronaca dell’evento sportivo è affidata a a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Come sempre il pre-partita è affidato a Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari su Mediaset Infinity.

Calendario partite Champions League 2023 2024

Ecco il calendario delle partite di Champions League 2024 2024 di martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2024.

MARTEDÌ 7 MAGGIO

PSG-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

MERCOLEDì 8 MAGGIO

Real Madrid-Bayern Monaco, in seconda serata ampia sintesi dell’altra semifinale su Mediaset Infinity. In studio Benedetta Radaelli.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.