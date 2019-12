Chi è il Mastino Napoletano de Il cantante mascherato? In un nuovo video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha svelato qual è la prima maschera del programma in arrivo su Rai 1, facendo partire ufficialmente la caccia al nome del concorrente che la indosserà. La trasmissione, targata Rai ed Endemol Shine Italia, andrà in onda a partire da venerdì 10 gennaio 2020. I concorrenti in gara saranno otto.