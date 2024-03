Archiviata anche la 41ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nuovi scontri nella casa, ma anche il verdetto del televoto con il secondo nome del concorrente candidato alla prossima eliminazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 4 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 41ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 4 marzo

La quarantunesima puntata del Grande Fratello di lunedì 4 marzo 2024 è iniziata con il primo scontro della serata tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Tra le due ex amiche non scorre buon sangue, anzi la Luzzi apostrofa con parole poco carine la regina delle telenovelas: «è stupida e spero che esca dalla casa». Intanto Perla Vatiero raggiunge Alfonso Signorini in studio per un confronto. La ex fidanzata di Mirko viene “smascherata” in diretta sulla metafora delle scarpe condivisa con Greta e Sergio in cui si parlava di Mirko e Alessio. Alla fine Perla conferma di essere incuriosita da Alessio con Mirko fortemente deluso dalle sue parole. I due si ritrovano in studio per l’ennesimo confronto con Mirko che precisa: « sono molto deluso perchè alla fine ha fatto vedere e capire molto. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma».

Spazio poi alla crisi d’amicizia tra Anita e Giuseppe Garibaldi che coinvolge anche Beatrice Luzzi che apostrofa Anita con aggettivi davvero terribili che vengono ripresi anche dall’opinionista Cesara Buonamici. Dallo studio, infatti, la giornalista difende Anita: «è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è di dire ad una ragazza che potrebbe essere sua figlia certe cose, non capisco perché ti devi accanire contro Anita». Durante la puntata spazio anche alle emozioni con il ritorno di Marco Maddaloni nella casa che, dopo il lutto, comunica la decisione di lasciare definitivamente gioco e l’incontro di Massimiliano con la sorella Monica. Infine l’intesa sempre più speciale tra Anita e Alessio: possibile che stia sbocciando un amore?

Chi è uscito ieri sera 4 marzo 2024 dal Grande Fratello?

Durante la quarantunesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha visto il pubblico chiamato a scegliere il secondo concorrente per la prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Simona, Perla e Anita? Il concorrente meno votato dal pubblico è stata Anita, il secondo concorrente candidato alla eliminazione. Ecco le percentuali di voto: Simona con il 46%, Perla con il 27%, Anita con il 17%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 4 marzo

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. In questa puntata tutti i concorrenti contro tutti, unica eccezione Beatrice Luzzi prima finalista. I concorrenti più votati nella casa sono: Simona, Letizia, Grecia, Greta e Federico. A loro si aggiungono Anita e Massimiliano già candidati all’eliminazione.

Chi vuoi salvare tra Simona, Anita, Massimiliano, Letizia, Grecia, Greta e Federico? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 4 marzo

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 4 marzo 2024: