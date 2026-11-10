L’ultimo concerto di Giorgia “Last Call” dopo aver infiammato Milano approda in prima tv su Canale 5. Uno show evento da non perdere che racconta l’ultimo anno di successi della cantautrice romana. Scopriamo la scaletta, le canzoni, ma anche gli ospiti che si sono avvicendati sul palcoscenico.

Giorgia Last Call da Milano a Canale 5: gli ospiti

Stasera, martedì 10 novembre 2026, dalle ore 22 circa va in onda “Giorgia – Last Call”, l’imperdibile concerto-evento tenutosi all’Unipol Dome di Milano poco tempo fa. Il gran finale di un tour di successo che ha visto la cantante romana registrare 290.000 biglietti venduti e oltre 40 date in tutta Italia. Davanti a un palazzetto tutto esaurito, Giorgia – accompagnata da una band di undici elementi, dà vita a uno spettacolo che alterna energia pop, momenti di grande intensità ed emozioni.

Una scaletta che racconta più di 30 anni di carriera di una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Dal debutto con “E poi” alla vittoria a Sanremo con “Come saprei” passando per “Gocce di memoria”, “Vivi davvero” fino all’ultimo successo “La cura per me” certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025. Spazio anche ai nuovi brani come “Parafulmini“, “Golpe“, “L’Unica“, “Sabbie mobili” ed alcuni omaggi tra cui “Purple Rain” a Prince e “Vento di passione” a Pino Daniele. Un’occasione resa ancora più speciale dalla presenza di amici ed ospiti speciali con cui Giorgia ha voluto condividere il suo ultimo concerto. Tra questi Emma con cui ha duettato sulle note di “Vento di passione”, Irama sulle note di “Buio” e infine la reinterpretazione di “Skyfall” con Annalisa.

Una serata unica per gli spettatori di Canale 5 che celebra il talento e la carriera di un’artista unica nel panorama musicale italiano, capace, dopo oltre trent’anni, di emozionare ancora il pubblico con una voce inconfondibile e interpretazioni che attraversano generazioni.

Giorgia Last Call a Milano: la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto Giorgia Last Call a Milano: