Ascolti tv 9 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 novembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Livatino – Il giudice e i suoi assassini vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 9 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la serie tv diretta da Michele Placido con protagonisti Con Francesco Giulio Cerilli, Luca Riemma ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Ex – Amici come prima, il film del 2011 diretto da Carlo Vanzina con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha informato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la diciassettesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: Fast & Furious 8, film del 2017 diretto da F. Gary Gray con Vin Diesel ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: M – Il figlio del secolo, la miniserie televisiva italo-francese, diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino ha appassionato 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: GialappaShow, la nuova edizione del programma televisivo italiano di genere commedia e satirico condotto dal Mago Forest ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori (share 0.00 %);

: spettatori (share %); Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5