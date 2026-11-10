Si è da poco conclusa la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 9 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 17a puntata di lunedì 9 novembre

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 9 novembre 2026 prende il via con Ilary Blasi. La padrona di casa, dopo il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si collega con i vips nella casa per rilanciare il televoto. Chi vuoi salvare tra Valeria, Andreas, Carmen e Giulia? I concorrenti sono chiamati a schierarsi scegliendo da che parte stare. Si entra poi subito nel vivo della puntata con un confronto tra Marina La Rosa e Guendalina Tavassi che si sono scagliate contro Valeria Marini. Le tre si ritrovano nel salotto a parlare del loro rapporto tra rivalità, scontri e tensioni.

Si prosegue poi con l’ingresso di Alex Belli che torna nella casa per un ultimo confronto con Marina La Rosa: un caffè chiarificatore tra due antagonisti di questa edizione. Spazio poi ad uno scherzo a Carmen Di Pietro che poco dopo riabbraccia i figli Alessandro e Carmelina. Non mancano altri scontri come quello tra Andreas e Megan e quello tra Federica e Guendalina che non perde occasione per prevaricare. Infine la storia nascente tra Varsi e Megan, una passione che divide la casa tra chi pensa sia reale e chi, invece, sia una strategia di gioco.

Chi è uscito ieri sera 9 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere un concorrente da eliminare. Chi vuoi salvare tra Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Alla fine il pubblico, a sorpresa, ha deciso di eliminare definitivamente dalla casa Carmen Di Pietro.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 9 novembre

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato. I concorrenti più votati sono stati: Andreas, Danto, Giulia e Varsi. Chi vuoi salvare tra Danto, Varsi, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata.