Stasera, martedì 23 settembre 2025 dalle ore 21.33 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Come ogni settimana, la giornalista e conduttrice, torna in diretta con un parterre di ospiti per discutere e confrontarsi sui temi importanti della settimana. I riflettori della puntata di stasera sono tutti puntati su New York. In particolare sull’Assemblea Generale dell’Onu in corso tra le tensioni che riguardano la questione palestinese e la guerra a Gaza. Intanto il Regno Unito e altri stati hanno deciso di riconoscere lo Stato della Palestina provocando l’ira del premier israeliano Netanyahu.

Dal canto suo il premier israeliano Netanyahu ha ribattuto: “non ci sarà alcuno Stato palestinese. La risposta al tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra”. Intanto anche il popolo italiano si è mossa scendendo in piazza con uno sciopero generale che ha paralizzato le strade di 75 città italiane. Una protesta in segno di solidarietà con la popolazione palestinese.

È sempre Carta bianca, gli ospiti di stasera: torna Enzo Iacchetti e Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 23 settembre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer si occupa anche della delicatissima situazione in Medio Oriente dove la tensione si fa ogni giorno che passa sempre più tagliente. Israele infatti si prepara all’invasione di Gaza City, schierando centinaia di carri armati lungo il confine settentrionale della Striscia.

A discutere in studio tantissimi ospiti del mondo della politica e dell’informazione: tra cui Enzo Iacchetti che la scorsa settimana è stato protagonista di un confronto – scontro con l’israeliano Eyal Mizrahi, presidente della Federazione amici di Israele. In studio anche tanti altri ospiti tra cui Mauro Corona per il consueto confronto a distanza con la padrona di casa.

