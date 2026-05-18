La venticinquesima edizione di Amici si chiude con numeri da record e con un messaggio speciale firmato da Pier Silvio Berlusconi. La finale del talent show di Canale 5 ha conquistato il pubblico con il 25,9% di share e 3.483.000 spettatori, confermandosi ancora una volta uno dei programmi di punta della televisione italiana.

Gli ascolti della finale di Amici 25: Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi

L’ultimo appuntamento stagionale di Amici ha ottenuto risultati eccellenti in termini di ascolti tv, dominando la prima serata e coinvolgendo milioni di telespettatori. Un successo che consolida il format ideato e condotto da Maria De Filippi, capace di rinnovarsi anno dopo anno mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il talent di Canale 5 continua infatti a rappresentare una vera e propria fucina di giovani talenti, tra musica, danza e spettacolo, lanciando artisti destinati spesso a diventare protagonisti della scena italiana.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi

Dopo la messa in onda della finale, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha voluto congratularsi personalmente con Maria De Filippi attraverso un messaggio sentito e carico di stima.

«Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio»

Un successo che guarda già al futuro

Il successo della venticinquesima edizione conferma il ruolo centrale di Amici all’interno dell’offerta Mediaset. Non solo ascolti elevati, ma anche forte impatto social e grande coinvolgimento del pubblico più giovane.

Con questi risultati, il talent show di Maria De Filippi si prepara già al futuro, forte di una formula vincente che continua a convincere pubblico e azienda.