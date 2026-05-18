Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive nel pomeriggio e nel preserale.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 17 maggio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 17 maggio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai1, la puntata andata in onda ieri di Domenica In con Mara Venier alla guida dello storico programma domenicale ha interessato 2.211.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e 1.651.000 spettatori con il 14.9% nella seconda. 1.311.000 sono invece gli spettatori che hanno seguito la terza parte chiamata I Saluti di Mara che ha raggiunto il 12.4%. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è stata la scelta di 1.222.000 spettatori con il 10.3%.

Su Canale5, la soap opera Beautiful ha raggiunto un dato di 1.912.000 spettatori pari al 16%, mentre Forbidden Fruit si attesta a 1.990.000 spettatori pari al 17.4% e La Forza di una Donna 2.118.000 spettatori pari al 19.7%. A seguire Le Storie di Verissimo ha intrattenuto 1.731.000 spettatori pari al 16.2% nella prima parte e 1.359.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda (I Saluti a 1.229.000 e il 9.9%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 1.932.000 spettatori con il 14.2% di share, mentre L’Eredità sale a 3.102.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale5, Avanti il Primo! Story raccoglie 1.294.000 spettatori (10%), mentre Avanti un Altro! Story interessa 1.790.000 spettatori con il 12.3% di share.

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (218.000 spettatori, 1.7%), F.B.I. registra 346.000 spettatori e il 2.4% nel primo episodio, crescendo a 482.000 spettatori con il 2.9% nel secondo. Su Italia1, Studio Aperto Mag totalizza 344.000 spettatori (2.5%), mentre Hawaii Five-0 viene seguito da 515.000 spettatori pari al 3.2%.

Su Rai3, i TGR informano 1.728.000 spettatori con l’11.4% di share, seguiti da Blob, che ottiene 545.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, La Promessa coinvolge 866.000 spettatori con il 5.3%, mentre su La7 Le regole del caos si ferma a 91.000 spettatori pari allo 0.7%.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, dopo una presentazione di 6 minuti seguita da 3.306.000 spettatori con il 18.7% di share, Affari Tuoi vola a 4.445.000 spettatori pari al 23.5% tra le 20:48 e le 21:42. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna debutta con 3.333.000 spettatori e il 18.8% nei suoi 8 minuti iniziali, mentre La Ruota della Fortuna conquista 4.361.000 spettatori con il 23.2% di share dalle 20:47 alle 21:33.

Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 843.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4, 4 di Sera Weekend ottiene 891.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 713.000 spettatori con il 3.8% nella seconda.

Su La7, In Onda interessa 790.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte, mentre In Onda Prima Serata raccoglie 651.000 spettatori pari al 3.4%. Su Tv8, Sky Tennis Show raggiunge 992.000 spettatori con il 5.9% di share. Su RealTime, Turisti per Case viene seguito da 281.000 spettatori pari all’1.5%.