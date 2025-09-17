Martedì sera, durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4, si è consumato un momento di altissima tensione. Protagonisti dello scontro l’attore e comico Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi.

E’ sempre Carta Bianca: Il dibattito acceso sull’intervento israeliano a Gaza, Enzo Iacchetti sbotta

Il confronto è esploso quando al centro della discussione è arrivato il tema dell’intervento israeliano nella Striscia di Gaza. Iacchetti ha preso la parola condannando con forza le azioni dell’esercito israeliano:

A queste parole Mizrahi ha replicato definendo Iacchetti un “fascista”. Un’accusa che ha fatto perdere la calma al comico, che ha reagito con rabbia minacciando:

“Cosa hai detto str…? Vengo giù e ti prendo a pugni”.

Le tensioni in studio e l’intervento di Bianca Berlinguer

Già nei minuti precedenti la tensione era salita quando Iacchetti, rivolgendosi alla conduttrice, aveva minacciato di lasciare lo studio:

“Dovevi dirmi che c’era una persona priva di ragionamento. Non voglio ascoltare queste stronz..e, mi alzo e me ne vado”.

L’attore ha sottolineato come non si possa sostenere l’innocenza di Israele di fronte al dramma umanitario:

“Sono già morte quasi 70mila persone e 20mila bambini”.

Anche Mauro Corona, ospite fisso del programma, ha preso posizione appoggiando Iacchetti e invitando la conduttrice a “mandare via” Mizrahi.

Il confronto degenera: accuse e minacce

Lo scontro è definitivamente degenerato quando Mizrahi ha ribadito le accuse a Iacchetti, definendolo un fascista perché non permetteva agli altri di parlare. Da lì la situazione è precipitata, con minacce di violenza e la conduttrice costretta a riportare la calma in studio.

Un episodio destinato a far discutere

La puntata di È sempre Cartabianca ha scatenato polemiche sui social, dividendo l’opinione pubblica. Da un lato chi ha condiviso la posizione dura di Iacchetti contro l’operato di Israele, dall’altro chi ha criticato i toni eccessivi e il rischio di trasformare un dibattito politico in una rissa televisiva. Un episodio che conferma ancora una volta come il talk show di Bianca Berlinguer resti uno dei più discussi della prima serata italiana.

Ecco il video Mediaset: