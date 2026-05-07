La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore sta per concludersi. Tra poche settimane la serie tv ambientata nel celebre magazzino milanese si congederà dal pubblico per la consueta pausa estiva. Ma quando e come finisce IPDS?

Il Paradiso delle Signore finale: il segreto di Adelaide verrà alla luce?

Mentre la parola “fine” si avvicina, cresce la curiosità dei fans sui possibili sviluppi delle ultime puntate IPDS. La produzione ha già annunciato che questo capitolo si concluderà con molti colpi di scena, e sono in tanti a scommettere che gli ultimi episodi portino alla luce il gran segreto di Adelaide.

La contessa ha sempre mantenuto il massimo riserbo sull’identità del padre biologico di Odile, ma gli spoiler sembrano indicare una situazione dalla quale Adelaide non riuscirà a emergere, senza dover svelare quel segreto custodito a lungo. Tra le possibili trame finali quella più accreditata sembra essere quella che vede Odile vittima di un ricatto di Greta. La Marchesi potrebbe mettere la giovane con le spalle al muro, costringendola a indagare per scoprire l’identità del genitore. O in alternativa potrebbe essere proprio Adelaide a subire un ricatto.

Quel che è certo, è che questa stagione promette di chiudersi col botto, pur lasciando aperte alcune porte nella trama, in vista del Paradiso delle Signore 11, che tornerà a tenerci compagnia da settembre.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 10?

Sebbene con un po’ di ritardo rispetto agli anni passati, anche quest’anno i protagonisti della soap milanese si prenderanno il consueto periodo di pausa estiva.

I titoli di coda sono ormai pronti a scorrere sull’ultima puntata di questa decima stagione IPDS, che sarà trasmessa su Rai Uno venerdì 23 maggio 2026.

Finale di stagione Il Paradiso: cosa vedremo al suo posto?

Se da un lato la rete di Stato intende rispettare una consuetudine ormai consolidata, ovvero lo stop Il Paradiso delle signore nel periodo estivo, dall’altro promette ai telespettatori che d’abitudine si collegano al primo canale Rai nello slot pomeridiano, una storia che ha già saputo conquistare il cuore di tantissimi fans.

A partire da lunedì 25 maggio alle 16:05 su Rai Uno andranno in onda le repliche di Capri. La serie – ambientata in una delle isole più belle d’Italia – è composta da tre stagioni. Con il suo sapiente mix di storie d’amore, intrecci sentimentali e paesaggi da sogno, è arrivata sui nostri teleschermi nel 2006 ed è andata in onda fino al 2010. Nel corso dei tre capitoli ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare il cuore di tantissimi fans. Le repliche di Rai 1 daranno la possibilità, a chi l’ha già vista, di tornare a immergersi in quel clima che profuma d’estate e, a chi ancora non la conosce, di scoprire una delle più belle storie della TV italiana.