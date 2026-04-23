Cresce l’attesa per la cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello 2026. L’evento, considerando la Notte degli Oscar italiani sarà trasmessa in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme la data di messa in onda, i conduttori e tutte le candidature della 71° edizione.

David di Donatello 2026, quando in tv e conduttori

L’appuntamento con la 71ª edizione dei Premi David di Donatello 2026 è fissato per mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai1. Il cinema italiano sarà, ancora una volta, protagonista con una serata evento trasmessa in diretta e affidata alla conduzione dell’inedita coppia formata da Flavio Insinna e Bianca Balti. Il Premio, considerato da sempre come il Premio Oscar Italiano, proclamerà i vincitori di ogni singola categoria.

Tra i film con il maggior numero di candidature c’è “La città di pianura” di Francesco Sossai che guida con 16 nomination peraltro nelle categorie più prestigiose come Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Migliori attori protagonisti. A quota 14 nomination si è fermata “La Grazia” di Paolo Sorrentino che se la gioca in diverse categorie tra cui Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista e Miglior attrice non protagonista. 13 candidature, invece, per “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini. Checco Zalone con “Buen Camino“, film dei record al botteghino con il maggior incasso di sempre, vince il David dello Spettatore.

Da segnalare l’appuntamento per tutti i candidati del Premio David di Donatello con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro si terrà presso il Palazzo del Quirinale il giorno 5 maggio 2026 con la conduzione affidata a Claudio Bisio.

David di Donatello 2026, tutte le candidature e nomination

A seguire tutte le candidature e le nomination della 71° edizione dei Premi David di Donatello 2026:

Miglior film

‘Cinque secondi’ di Paolo Virzì

‘Fuori’ di Mario Martone

‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino

‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini

‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai

Premio Miglior regia

‘Fuori’, di Mario Martone

‘La città proibita’, di Gabriele Mainetti

‘La grazia’, di Paolo Sorrentino

‘Le assaggiatrici’, di Silvio Soldini

‘Le città di pianura’, di Francesco Sossai

Miglior esordio alla regia

‘Breve storia d’amore’, di Ludovica Rampoldi

‘Gioia mia’, di Margherita Spampinato

‘La vita da grandi’, di Greta Scarano

‘Paternal leave’, di Alissa Jung

‘Tienimi presente’, di Alberto Palmiero

Miglior produttore

‘Duse’ – Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con Piperfilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per Ad Vitam Films

‘Gioia mia’ – Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco

‘Le assaggiatrici’ – Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm

‘Le città di pianura’ – Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter

‘Un film fatto per bene’ – Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions

Premio Miglior attore protagonista

Valerio Mastandrea per ‘Cinque secondi’

Claudio Santamaria per ‘Il Nibbio’

Toni Servillo per ‘La Grazia’

Pierpaolo Capovilla per ‘La città di pianura’

Sergio Romano per ‘La città di pianura’

Miglior attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per ‘Duse’

Barbara Ronchi per ‘Elisa’

Valeria Golino per ‘Fuori’

Aurora Quattrocchi per ‘Gioia mia’

Anna Ferzetti per ‘La Grazia’

Tecla Insolia per ‘Primavera’

Premio Miglior attore non protagonista

Francesco Gheghi per ’40 secondi’

Vinicio Marchioni per ‘Ammazzare stanca – autobiografia di un assassino’

Fausto Russo Alesi per ‘Duse’

Roberto Citran per per ‘Le città di pianura’

Andrea Pennacchi per ‘Le città di pianura’

Lino Musella per ‘Nonostante’

Miglior attrice non protagonista

Valeria Golino per ‘Breve storia d’amore’

Valeria Bruni Tedeschi per ‘Cinque secondi’

Barbara Ronchi per per ‘Diva Futura’

Matilda De Angelis per ‘Fuori’

Milvia Marigliano per per ‘La grazia’

Silvia D’Amico per ‘Tre ciotole’

Premio Miglior sceneggiatura originale

Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì per ‘Cinque secondi’

Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello per ‘Duse’

Margherita Spampinato per ‘Gioia mia’

Paolo Sorrentino per ‘La grazia’

Francesco Sossai, Adriano Candiago per ‘Le città di pianura’

Miglior sceneggiatura non originale

Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi per ’40 secondi’

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per ‘Elisa’

Mario Martone, Ippolita Di Majo per ‘Fuori’

Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria

Macchia per ‘Le assaggiatrici’

Ludovica Rampoldi per ‘Primavera’

Premio Miglior canzone originale

‘La prostata enflamada’ di Checco Zalone (Ben Camino)

‘Arrivederci tristezza’ di Brunori Sas (Arriverderci tristezza)

‘Follemente’ di Levante (Follemente)

‘Ti’ di Krano (Le città di pianura)

‘Vaster than Empires’ di Trent Reznor e Atticus Ross (Queer)

Miglior compositore

Franco Amurri per ‘La città proibita’

Mauro Pagani per ‘Le assaggiatrici’

Krano per ‘Le città di pianura’

Fabio Massimo Capogrosso per ‘Primavera’

Trent Reznor & Atticus Ross per ‘Queer’

Premio Miglior casting

Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni per ’40 secondi’

Margherita Spampinato, Giulia Tarquini per ‘Gioia mia’

Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni per ‘La grazia’

Laura Muccino, Liza Stutzky per ‘Le assaggiatrici’

Adriano Candiago per ‘Le città di pianura’

Miglior autore della fotografia

Marco Graziaplena per ‘Duse’

Paolo Carnera per ‘La città proibita’

Daria D’antonio per ‘La grazia’

Renato Berta per ‘Le assaggiatrici’

Massimiliano Kuveiller per ‘Le città di pianura’

Miglior scenografia

Gaspare De Pascali (scenografia), Carlotta Desmann (arredamento) per ‘Duse’

Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento) per ‘La città proibita’

Ludovica Ferrario (scenografia), Laura Casalini (arredamento) per ‘La grazia’

Paola Bizzarri, Igor Gabriel (scenografia) per ‘Le assaggiatrici’

Paula Meuthen (scenografia), Emilia Bonsembiante (arredamento) per ‘Le città di pianura’

Migliori costumi

Ursula Patzak per ‘Duse’

Susanna Mastroianni per ‘La città proibita’

Carlo Poggioli per ‘La grazia’

Marina Roberti per ‘Le assaggiatrici’

Maria Rita Barbera, Gaia Calderone per ‘Primavera’

Premio Miglior trucco

Maurizio Fazzini per ‘Duse’

Paola Gattabrusi per ‘La grazia’

Esmé Sciaroni per ‘Le assaggiatrici’

Vincenzo Mastrantonio (prostetico: Adele Di Trani, Emanuele De Luca) per ‘Primavera’

Fernanda Perez (prostetico: Jason Hamer) per ‘Queer’

Miglior acconciatura

Marco Perna per ‘Fuori’

Teresa Di Serio per ‘Il maestro’

Samankta Mura per ‘Le assaggiatrici’

Marta Iacoponi per ‘Primavera’

Massimo Gattabrusi per ‘Queer’

Premio Miglior montaggio

Vincenzo Alfieri per ’40 secondi’

Jacopo Quadri per ‘Fuori’

Giogiò Franchini per ‘Il maestro’

Francesco Di Stefano per ‘La città proibita’

Cristiano Travaglioli per ‘La grazia’

Paolo Cottignola per ‘Le città di pianura’

Miglior suono

‘Fuori’ – presa diretta Maricetta Lombardo; montaggio del suono Silvia Moraes; creazione suoni Piergiorgio De Luca; mix Giancarlo Rutigliano

‘La città proibita’ – presa diretta Angelo Bonanni; montaggio del suono Giulio Previ; creazione suoni Mirko Perri; mix Michele Mazzucco

‘Le assaggiatrici’ – presa diretta Antoine Vandendriessche; montaggio del suono Daniela Bassani; creazione suoni Stefano Grosso; mix Giancarlo Rutigliano

‘Le città di pianura’ – presa diretta Marco Zambrano; montaggio del suono Francesco Mauro; creazione suoni Sebastian Pablo Poloni; mix Francesco Tumminello

‘Primavera’ – presa diretta Gianluca Scarlata; montaggio del suono Davide Favargiotti; creazione suoni Daniele Quadrioli; mix Nadia Paone

Premio Migliori effetti visivi – VFX

‘Itaca – Il ritorno’ – supervisore Gaia Bussolati; producer Enrico Bernocchi

‘La città proibita’ – supervisore Stefano Leoni; producer Andrea Lo Priore

‘La grazia’ – supervisore Rodolfo Migliari; producer Lena Di Gennaro

‘La valle dei sorrisi’ – supervisore Giuseppe Squillaci; producer Daniele Mischianti

‘Queer’ – supervisore Marco Fiorani Parenzi; producer Virginia Cefaly

Miglior cortometraggio

‘Astronauta’, di Giorgio Giampà Ciao

‘Varsavia’, di Diletta Di Nicolantonio

‘Everyday in Gaza’, di Omar Rammal

‘Festa in famiglia’, di Nadir Taji

‘Tempi supplementari’, di Matteo Memè

Miglior film documentario

‘Bobò’, di Pippo Delbono

‘Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra’, di Roberto Andò

‘Roberto Rossellini – Più di una vita’, di Ilaria De Laurentis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

‘Sotto le nuvole’, di Gianfranco Rosi

‘Toni, mio padre’, di Anna Negri

Premio Miglior film internazionale

‘Io sono ancora qui’, di Walter Salles

‘La voce di Hind Rajab’, di Kaouther Ben Hania

‘The Brutalist’, di Brady Corbet

‘Un semplice incidente’, di Jafar Panahi

‘Una battaglia dopo l’altra’, di Paul Thomas Anderson

Premio David giovani