Tutto pronto per una nuova edizione de “Una Voce per Padre Pio 2026“, il programma benefico condotto da Mara Venier in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di questa serata evento assolutamente da non perdere!

Una Voce per Padre Pio 2026, la data

Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 21.35, appuntamento in prima serata su Rai1 con la 27° edizione de “Una Voce per Padre Pio 2026“, il programma nato da un’idea di Enzo Palumbo e condotto da Mara Venier. Dalla splendida cornice di Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, a Benevento, torna l’appuntamento con fede e lo spettacolo per raccontare la vita di Padre Pio. Un evento di musica, emozioni e solidarietà che riunisce grandi artisti e volti noti del mondo dello spettacolo.

Una Voce per Padre Pio 2026, gli ospiti

Ma chi sono gli ospiti dell’edizione 2026 de “Una Voce per Padre Pio” su Rai1? Oltre alla conduzione affidata anche quest’anno alla “zia” Mara Venier, sul palcoscenico allestito a Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina ci saranno grandi nomi ed interpreti della musica italiana. A cominciare da Al Bano, Anna Oxa, Fausto Leali, Orietta Berti, Fabrizio Moro, Amii Stewart, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini. Tutti gli ospiti della serata – evento saranno accompagnati dall’Orchestra “Suoni del Sud” diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Naturalmente durante la lunga serata spazio anche a momenti di riflessione con tantissime testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.

Una Voce per Padre Pio 2026, come donare

Come ogni anno “Una Voce per Padre Pio” è abbinata ad una raccolta fondi sostenuta da Rai per il Sociale. Come donare? E’ molto semplice: si può inviare un sms solidale al numero 45531 si per donare 2 euro da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Fastweb, Postemobile, Coopvoce e Tiscali. Non solo, è possibile donare 5 euro con una chiamata da Rete Fissa Twt, Convergenze e Postemobile. E ancora donare 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Ricordiamo che “Una Voce per Padre Pio Onlus” sostiene iniziative dell’organizzazione “Una Voce per Padre Pio” sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa.