Chi ha vinto la prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020? Il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno è tornato in onda con la prima puntata della versione speciale che vede sfidarsi 10 concorrenti vip così suddivisi: 4 dell’edizione 2019 e 6 dell’edizione 2020. Curiosi di scoprire il vincitore della prima puntata e la classifica parziale?

Tale e Quale Show Il Torneo: il vincitore di ieri sera, venerdì 30 ottobre 2020

La prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020 è stata vinta da Pago che si è calato nei panni di un riuscitissimo Ricky Martin. Un inizio col botto per il cantautore che, proprio la settimana scorsa, è stato il vincitore della decima edizione del varietà di successo di Rai1. Pago è riuscito a conquistare la prima posizione della classifica finale grazie al voto dei compagni che lo hanno preferito dandogli ulteriori cinque punti determinanti per la vittoria. Ecco la classifica parziale alla fine della prima puntata:

Pago con 67 punti Barbara Cola con 60 Jessica Morlacchi con 57 Agostina Penna con 53 Virginio con 45 Giulia Sol con 42 Sergio Muniz con 41 Francesco Monte e Carolina Rey pari merito con 36 Lidia Schillaci con 33

Carlo Conti con il Covid a Tale e Quale Show

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo è stata speciale e passerà alla storia anche per la conduzione da casa di Carlo Conti. Il conduttore, infatti, non era presente in studio a Roma dopo essere risultato positivo asintomatico al Coronavirus. Nonostante ciò Conti ha voluto portare avanti il suo show conducendolo in collegamento da casa con la complicità in studio dell’amico e giudice Giorgio Panariello a cui è toccato aprire la puntata. “La notizia è che per la prima settimana non ci sarà in tv Carlo Conti!” – ha detto Panariello.

Da casa, il conduttore ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute, ma anche inviare un messaggio importante al pubblico da casa: “bisogna stare attenti. Ci tengo, non voglio fare il supereroe, fenomeno che conduce da casa. Voglio dare attenzione anche agli asintomatici che vanno in giro senza saperlo e possono contagiare“.