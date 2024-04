Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla decisione dei vertici della Forrester Creation di estromettere Thomas dall’azienda di famiglia, e alla “visita” inaspettata di Sheila a casa di Steffy e Finn. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: la rivelazione di Steffy

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 27 aprile al 3 maggio – assisteremo al momento in cui Steffy rivela a Taylor e Carter che Sheila è ancora viva e si trova a Los Angeles. Taylor comunica alla figlia di essersi accordata con Brooke per voltare pagina: entrambe hanno deciso di lasciare andare Ridge.

La magia del Natale avvolge casa Forrester, e tra Finn e Steffy le cose vanno nel migliore dei modi, anche se sapere che la Carter è ancora a piede libero genera un po’ d’apprensione. La famiglia Forrester coglie l’occasione del Natale per mostrare gratitudine e maggior apertura verso il prossimo. Ai festeggiamenti decide di unirsi anche Ridge, sebbene la sua situazione con Brooke non sia ancora stata ben definita.

Anticipazioni Beautiful, Thomas fuori dalla Forrester Creation

Fuori è in corso un violento nubifragio, e negli uffici della Forrester Creation i vertici sono riuniti intorno a un tavolo per decidere il futuro di Thomas. Manca solo Steffy alla riunione, impegnata a organizzare una cenetta a lume di candela con il marito Finn.

Nel corso della riunione che deciderà il destino di Thomas tutti concordano sul fatto che il ragazzo debba essere estromesso dall’azienda di famiglia. Lui giunge per ultimo e – dopo aver ammesso il suo errore – chiede di avere una seconda chance, ma tutti sembrano irremovibili.

Spoiler Beautiful: Sheila va a casa di Steffy e Finn

La serata romantica a lume di candela di Steffy e Finn viene interrotta da un evento inatteso. La tensione sale alle stelle quando la porta della villetta si spalanca e sulla soglia appare Sheila. La donna cerca di spiegare ai due ragazzi i motivi delle sue azioni, ma loro hanno un solo pensiero: riuscire a legarla e chiamare la polizia. I loro progetti vengono però interrotti dall’arrivo improvviso di Bill.

Trame Beautiful al 3 maggio, cos’altro accade?

Brooke e Taylor – ignare di ciò che sta accadendo a casa di Finn e Steffy – si confrontano da amiche riguardo alla Carter. Nel frattempo Katie e Carter trascorrono una serata romantica.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.