Terra Amara torna stasera su Canale 5 all’appuntamento con i suoi fans. Dopo averci regalato ieri tre episodi “extra” la soap turca si prepara a fare il bis oggi – 26 aprile – con tre nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:39 e ci terranno compagnia fino alle 23:21 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Per Colak e Abdulkadir arriveranno momenti piuttosto difficili. Una proposta di Fikret ad Ali Riza potrebbe mettere Abdulkadir nei guai, mentre la posizione di Züleyha costringerà Colak ad affrontare un momento di grossa difficoltà. Sermin infine sarà protagonista di un gesto che potrebbe avere grandi ripercussioni.

Terra Amara stasera su Canale 5 con tre episodi inediti

Cosa accadrà nelle puntate in onda stasera? Le anticipazioni promettono di regalarci episodi ricchi di colpi di scena. La posizione di Colak e di Abdukadir si farà sempre più critica. Il primo dovrà fare i conti con le pesanti ripercussioni derivanti dal gesto di Züleyha. I braccianti si rifiuteranno di lavorare per lui, e l’uomo sarà così in difficoltà poiché non avrà più nessuno che lavora nei suoi terreni.

Anche per Abdulkadir le cose potrebbero volgere al peggio. Fikret riuscirà a rintracciare Ali Riza, l’uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir. L’offerta del figlioccio di Fekeli sarà davvero allettante: Fikret gli proporrà di prendersi cura della sua famiglia in cambio di una confessione alle autorità su quanto accaduto. Riuscirà a convincerlo e fare in modo che Abdulkadir venga assicurato alla giustizia?

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultimo episodio in onda stasera – venerdì 26 aprile – Sermin si presenterà alla villa di Colak e riuscirà a convincere le guardie a farla entrare dicendo loro che deve prendere dei vestiti della figlia. Una volta entrata all’interno della villa la donna però non si dirigerà a prendere gli abiti di Betul. In realtà Sermin prenderà una pistola. Cosa avrà in mente?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Terra Amara. La soap – che si sta avvicinando al gran finale – tornerà in onda domenica 28 aprile a partire dalle 15:11 su Canale 5, con episodi che si preannunciano davvero ricchi di sorprese. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.