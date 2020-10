Carlo Conti a sorpresa su Instagram annuncia: “sono risultato positivo al Covid. Sono a casa sotto controllo medico“. I fan sono preoccupati, ma è il conduttore a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Come sta?

Carlo Conti su Instagram: “sono risultato positivo al Covid”

Carlo Conti positivo al Coronavirus. La notizia è stata diramata da pochissime ore direttamente dal conduttore di Tale e Quale Show che ha preferito comunicare a tutto il suo pubblico di aver contratto il virus Covid-19. L’annuncio è arrivato su Instagram dove il conduttore ha scritto:

Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

Come sta Carlo Conti? Stando a quanto scritto dallo stesso volto noto di Rai1 le sue condizioni di salute sono buone visto che è asintomatico. La notizia ha naturalmente scosso i tantissimi fan del conduttore che gli hanno scritto tantissimi messaggi di affetto e coraggio. “In bocca al lupo, mi raccomando guarisci presto presto!!!” scrive un utente a cui segue il commento di un altro “noi saremo sempre davanti la tv ad aspettare il tuo ritorno… Auguri”. Infine messaggi di incoraggiamento: “forza Carlo Ti aspettiamo!!!!!!!, “in bocca al lupo Carlo” e non mancano i messaggi di amici e colleghi come Giovanni Ciacci e Caterina Balivo.

Carlo Conti ha il Coronavirus: salta Tale e Quale Show?

La notizia della positività di Carlo Conti al Coronavirus arriva a pochi giorni dalla prima puntata di “Tale e Quale Show – Il Torneo”, l’edizione speciale del varietà campione d’ascolti che vedrà sfidarsi 12 concorrenti vip prescelti tra l’edizione 2020 e 2019. Tra questi c’è anche Pago, fresco vincitore della decima edizione del programma del venerdì sera di Raiuno.

Nonostante la positività di Conti, venerdì 30 ottobre 2020 la prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020 andrà ugualmente in onda. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il presentatore condurrà la puntata da casa per la gioia di milioni e milioni di telespettatori.

Intanto il nome di Carlo Conti si aggiunge alla lunga lista dei concorrenti vip positivi al Coronavirus: da Gerry Scotti a Mara Maionchi fino ad Alessia Marcuzzi assente all’ultima puntata de Le Iene Show per un sospetto caso di positività al virus.