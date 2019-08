Bitter Sweet – Ingredienti d’amore 26-30 agosto: la vendetta di Demet

Continuano senza intoppi le avvincenti puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Le anticipazioni settimanali, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, parlano di colpi di scena che riguardano Nazli e Ferit. Quest’ultimo apprenderà dell’aborto di Pelin e ne resterà a bocca aperta. Tutto ciò finirà per turbare la Pinar. Intanto vedremo consumarsi la vendetta di Demet. Avvisiamo che la soap opera sarà trasmessa dalle ore 14.45 fino alle 15.29 circa per via del ritorno in tv de Il Segreto e Beautiful. Scopriamo cosa accadranno ai nostri personaggi turchi in questo appuntamento settimanale.

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, trame fino al 30 agosto 2019

Nazli sarà impegnata nei preparativi per il compleanno di Ferit. La donna, infatti, avrà intenzione di organizzare una bella festa per suo marito ma inviterà Pelin, una sua ex fiamma. Durante il party Ferit si ritroverà a parlare con la sua ex ragazza e apprenderà che tempo fa ha avuto un aborto. La notizia sconvolgerà l’imprenditore.

Quando la cuoca si renderà conto che Pelin è una ex fidanzata di Ferit, diventerà piuttosto gelosa e finirà per scontrarsi con suo marito. Il giorno seguente, Nazli Pinar prenderà la situazione di petto e inviterà la donna a casa sua per parlare faccia a faccia. Pelin, però, non riuscirà a convincere la cuoca delle sue buone intenzioni.

Bitter Sweet, una spia nell’azienda di Ferit

Durante la settimana, in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, il perfido Hakan continuerà a tessere intrighi e manderà Cihan a tenere d’occhio l’azienda di Ferit. La spia tenterà in tutti i modi possibili di depistare l’imprenditore e arriverà al punto di dargli dei suggerimenti sbagliati sugli investimenti. Così facendo, Ferit rischierà di essere rovinato dal suo rivale Hakan.

Frattanto, una disperata Demet metterà in atto un piano per vendicarsi delle crudeltà attuate da suo marito Hakan. Per farlo, la donna arriverà a coinvolgere persino Pelin. Che cosa avrà in mente?