Cambio programmazione Mediaset regala ai fans di Beautiful una bella sorpresa. La soap americana raddoppia sui teleschermi di Canale 5 oggi – venerdì 26 aprile – e va in onda in prime time con due episodi che prenderanno il via alle 13:44 e ci terranno compagnia fino alle 14:38 circa.

Doppio appuntamento con Beautiful su Canale 5

La soap opera “storica” ambientata nella casa di moda americana ci regala oggi due nuovi episodi inediti. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti deciso di “coprire” la fascia oraria lasciata vuota da Uomini & Donne raddoppiando gli episodi dei Forrester.

Il dating show di Maria De Filippi si prende infatti una pausa nel lungo ponte del 25 aprile, e la presentatrice italiana tornerà con il programma “cult” di Canale 5 lunedì 28. Nessuna variazione di palinsesto invece per l’altro programma della De Filippi Amici 23, che andrà regolarmente in onda. La sospensione di U&D lascia un grande vuoto nel pomeriggio di Canale 5, che i vertici del Biscione hanno deciso di colmare con il doppio appuntamento “Beautiful” e con due episodi inediti Endless Love.

Beautiful, anticipazioni puntate di oggi, 26 aprile

Il doppio appuntamento con Beautiful arriva in un momento in cui le trame sono particolarmente ricche di colpi di scena. Cosa ci riservano i due episodi inediti in onda oggi, nel daytime di Canale 5?

Dopo aver scoperto che Sheila è ancora viva, Steffy si recherà da Taylor e informerà la madre e Carter che la perfida rossa si trova a Los Angeles. La dottoressa Hayes approfitta di questo incontro per comunicare alla figlia la decisione presa di comune accordo con Brooke. Le due donne un tempo “rivali” hanno infatti convenuto insieme di lasciare andare Ridge.

Nel frattempo l’atmosfera di Natale avvolge casa Forrester e – travolti da quel clima “magico” – anche Finn e Steffy sentono che le cose per loro non potrebbero andare meglio. Una sola preoccupazione getta un po’ d’ombra sulla loro felicità: Sheila Carter è ancora viva e si aggira per i quartieri di Los Angeles.

L’apprensione della coppia sarà giustificata dagli eventi futuri? Per scoprire se davvero Steffy e Finn hanno ragione di tremare all’idea che la rossa si trova ancora a piede libero dovremmo attendere domani. Beautiful tornerà infatti sugli schermi di Canale 5 nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio con tre episodi che promettono di regalarci molte emozioni.