Uomini e Donne oggi, venerdì 26 aprile 2024, non va in onda. Il dating dei sentimenti, condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi, non verrà trasmesso neanche per la giornata odierna. Vediamo insieme perché e cosa prenderà il suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop a Uomini e Donne: perché non va in onda oggi, 26 aprile 2024

Ancora un cambio di programmazione in casa Mediaset: salta il consueto appuntamento con Uomini e Donne, che va in onda tutti i giorni alle 14.45 su Canale 5. I telespettatori dovranno attendere qualche giorno per sapere cosa accadrà a Ida Platano che nell’ultima puntata ha messo in dubbio Mario Cusitore in seguito a due segnalazioni arrivate sul corteggiatore. Il dating dei sentimenti si prende un altro giorno di ‘vacanza’ per un ponte lungo e quindi non verrà trasmesso neanche oggi, venerdì 26 aprile. Ieri, 25 aprile 2024, il programma non era andato in onda perché si trattava di un giorno festivo essendo l’anniversario della liberazione d’Italia.

Anche in occasione delle feste di Natale e di quelle di Pasqua, Uomini e Donne non era andato in onda per qualche giorno. I protagonisti, con le dame e i cavalieri del trono over, torneranno a farci compagnia lunedì 29 aprile alle ore 14.45 su Canale 5. Le anticipazioni parlano di un nuovo colpo di scena nel trono di Ida Platano e di Mario che ammetterà di esservi visto con una donna. All’inizio l’uomo aveva negato spingendo gli opinionisti a chiamare anche al suo barbiere e ad un atelier ma nelle prossime puntate ci sarà un’importante confessione.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Ma cosa sarà trasmesso al posto di Uomini e Donne? Vediamo insieme come cambia il palinsesto Mediaset nella giornata di oggi. Il pomeriggio di Canale 5 sarà tutto dedicato alla soap ‘Endless Love‘ che terra compagnia ai telespettatori. Saranno trasmessi, l’uno dietro l’altro, l’episodio numero 40e 41 della prima stagione. Confermato invece il daytime di Amici 23 alle 16.06.

Una giornata interamente dedicata alle soap dato che in prima serata, su Canale 5, andrà in onda ‘Terra Amara’, con gli episodi numero 202, 203 e 204.