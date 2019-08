Il Segreto anticipazioni 26-30 agosto 2019: Fe fingerà di essere morta

Promettono suspense le anticipazioni settimanali de Il Segreto delle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto. Dopo la consueta pausa estiva, finalmente gli spettatori ritroveranno la soap iberica. Gli abitanti di Puente Viejo si ritroveranno in balia di alcune vicissitudini raccapriccianti. Elsa e Isaac lavoreranno gomito a gomito facendo ingelosire Antolina. Ma l’attenzione maggiore si focalizzerà su Fe la quale, dopo essere stata brutalmente sparata, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 30 agosto

Dopo lo sparo, vedremo la povera Fe giacere tra le braccia di Mauricio. Le condizioni dell’ex domestica della Montenegro saranno piuttosto critiche ma per fortuna non morirà. Il capomastro riuscirà a portare la donna dal dottor Alvaro il quale non solo le salverà la vita ma la dichiarerà morta firmando un finto certificato di morte. Successivamente sia Elsa che Raimundo apprenderanno la verità su Fe. Quest’ultima farà credere a tutti di essere deceduta per scampare alla furia del suo ‘assassino’.

Isaac non ne potrà più della gelosia di Antolina la quale scoprirà che suo marito lavorerà accanto alla sua ex Elsa al dispensario.

Il Segreto, lettera misteriosa da parte di Gonzalo

Durante la settimana, ne Il Segreto, assisteremo ad un colpo di scena inaspettato. Alla Casona arriverà un enorme cassa zeppa di giocattoli per i piccoli Beltran e Esperanza. Maria, però, vi troverà una lettera misteriosa il cui contenuto non la farà dormire serenamente. Intanto, Donna Francisca, completamente stufa della presenza invadente di Roberto, gli offrirà una grossa somma di denaro pur di convincerlo a partire al più presto lasciando perdere Maria. L’uomo, però, rifiuterà l’offerta anche dopo l’intervento di Fernando Mesia!

Don Berengario continuerà ad avere sulla coscienza l’omicidio commesso e deciderà di andare a costituirsi. Carmelo cercherà di dissuaderlo e per fortuna riuscirà nel suo intento. I due stringeranno una sorta di ‘patto del silenzio’. Quanto durerà?