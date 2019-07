Il Segreto sospeso, la soap va in pausa per agosto

Arrivano delle notizie che certamente non andranno giù ai numerosi spettatori de Il Segreto. Ebbene, vi annunciamo che la soap opera di Aurora Guerra presto sarà sospesa per la consueta pausa estiva! Nonostante i numeri eccellenti prodotti dalle puntate pomeridiane, i vertici Mediaset hanno deciso di frenare la messa in onda in vista del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio quanto durerà questo stop e quando rivedremo i nostri amici di Puente Viejo.

Il Segreto va in vacanza: lungo stop per la soap opera iberica

Per ben tre settimane i telespettatori dovranno fare a meno delle puntate pomeridiane de Il Segreto. La fatidica pausa inizierà a partire dal 5 agosto e durerà fino al 26 del mese stesso. Il motivo di questo lunghissimo stop è da ricercarsi nel possibile calo di spettatori che si registra ogni anno ad agosto. Infatti, sono in tanti a partire per le vacanze in questo periodo e, per evitare perdite di audience, i vertici Mediaset hanno optato per questa soluzione.

Molto probabilmente la notizia solleverà numerose polemiche e dispiaceri. Il Segreto vanta un grosso numero di seguaci. Ma cosa andrà in onda al posto della soap?

Ecco cosa andrà in onda al posto de Il Segreto

Oltre a Il Segreto, andranno in pausa anche Beautiful e Un Posto Al Sole. Durante le tre settimane di stop, il posto della soap spagnola lo prenderà ‘Bitter Sweet- Ingredienti d’amore’. Ciò significa che la serie turca, che narra le avventure di Nazli e Ferit, allungherà l’appuntamento nel day-time.

Anticipazioni settembre 2019

Quando la soap opera ambientata a Puente Viejo tornerà nuovamente in onda su Canale 5 ne vedremo delle belle. Si tornerà a parlare di Fe, la quale sarà creduta morta da tutti gli abitanti. In realtà, dopo lo sparo, l’ex domestica di Donna Francisca riuscirà a sopravvivere ma dovrà lasciare il villaggio e raggiungere Prado e Rosario in America per poter ricominciare una nuova vita.