Che Bitter Sweet – Ingredienti d’amore avesse un successo enorme era cosa certa. Nei precedenti articoli l’abbiamo paragonata a Cherry Season, l’altra soap turca che ha fatto impazzire i fan qualche anno fa. Nazli si è dimostrata la bellissima e brillante attrice che conoscevamo, la storyline è avvincente. Insomma gli ingredienti ci sono tutti e i telespettatori davanti al piccolo schermo aumenteranno. Che Vi attendete di vedere negli episodi della settimana dal 24 al 28 giugno 2019? Seguiteci e li anticiperemo noi!

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni trame: a chi verrà affidato Bulut?

La storia tragica del piccolo Bulut è già di nostra conoscenza. Il bambino è rimasto orfano in seguito a un incidente stradale. Lui stesso è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale. Quando uscirà, chi si prenderà cura del ragazzino solo?

Lunedì, 24 giugno 2019 – trama

Il caso di affidamento dell’orfanello verrà seguito da un giudice che simpatizzerà per Hakan e Demet. Lo zio Ferit però sarà dell’idea e nessuno gliela farà cambiare che la coppia sia interessata al bimbo solo per impossessarsi delle sue azioni relative al patrimonio e alla società di famiglia. Per questo motivo il milionario di cui Nazli è cuoca assumerà degli avvocati affinchè facciano luce sulla faccenda. Chi avrà ragione?

Martedì, 25 giugno 2019 – trama

All’ospedale dove è ricoverato Bulut, Ferit e Nazli lo vanno a trovare. Qui litigheranno con Demet per delle foto, di cui Ferit vuole conoscerne l’autore e il motivo per cui sono state scattate. Nazli, che sa ogni cosa di Asuman, sverrà. In seguito riprenderà i sensi e verrà a conoscenza che nessuna informazione si può avere dalle fotografie, qualcuno le ha furbescamente cancellate. Fatos vorrebbe rivelare tutto a Engin, ma Alya non reputa sia una buona idea. Asuman si rivolgerà alla signora Demet per avere consiglio.

Mercoledì, 26 giugno 2019 – trama

Nazli continuerà a dividersi tra il lavoro come cuoca e le visite al piccolo orfanello Bulut, ma percepirà che al bambino manca molto lo zio. Ferit, d’altra parte, eviterà di recarsi nella abitazione di Hakan e Demet. Scoppierebbero liti, visto che tra di loro non corre buon sangue. Il giorno in cui il bambino compirà gli anni è però vicino. Quale occasione migliore per trovarsi insieme e sotterrare l’ascia di guerra, dimenticando per il bene di Bulut gli antichi rancori?

Giovedì, 27 giugno 2019 – trama

Engin scoprirà come vive realmente Fatos e ciò alimenterà i vari sospetti di

Ferit verso di Nazli. Sua sorella Asuman, è stata in procinto di essere arrestata e chi vive con loro, ossia la coinquilina Fatos mira alla bella vita ed è un’arrampicatrice sociale. Nazli, circondandosi di tali persone, sarà certamente simile a loro. Ella non verrà invitata al compleanno di Bulut. La festa porterà però alcune sorprese e non solo i regali. Hakan è geloso per aver visto Demet e Ferit incontrarsi. Egli ordinerà a Bekir di trattare Ferit allo stesso modo di Zeynep e Demir. Demet però gli farà cambiare idea.

Venerdì, 28 giugno 2019 – trama

Bulut salirà in auto con Demet e Hakan, Ferit lo saluterà e si prodigherà per accompagnare a casa Deniz e Nazli. Per strada Deniz riceverà una telefonata che avvertiva dello stato un po’ brillo di Alya. I giovani la raggiungeranno e la porteranno via. Trascorreranno in seguito una bella serata. Il giorno seguente, Ferit mostrerà a Deniz l’auto in cui hanno perso la vita Zeynep e Demir, tenuta in grande segreto nel garage della holding. Hakan scoprirà che l’auto si trova all’interno della società. Egli sarà pieno di paura che la verità sull’incidente venga a galla.

