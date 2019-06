Bitter sweet, che successo: viva le soap turche

Bitter sweet – Ingredienti d’amore è la nuova soap proposta da Mediaset per l’estate. La rete del Biscione ha deciso di puntare su un nuovo prodotto turco dopo il clamoroso successo di Cherry Season – La stagione del cuore. La scommessa si è rivelata vincente. Bitter sweet piace al pubblico italiano e gli ascolti sono abbastanza buoni. Viva le soap turche, capaci di attirare l’attenzione del pubblico e di trasmettere sempre un bel messaggio. Leggere, sempre romantiche e strappalacrime: sono questi gli “ingredienti d’amore” vincenti.

Bitter sweet anticipazioni: cosa succederà nelle prossime puntate?

La scorsa settimana un tragico evento ha spezzato il fiato ai telespettatori italiani: la famiglia di Bulut ha perso la vita e adesso il bambino è ricoverato in ospedale. Di seguito riportiamo alcune anticipazioni settimanali.

La nuova settimana di Bitter sweet avrà come tema l’affidamento del piccolo Bulut, rimasto orfano dopo la perdita dei genitori in un incidente stradale. Hakan e Demet faranno richiesta al giudice per ricevere l’affidamento del bambino, ma la strada sarà lunga e tortuosa. Deniz nel frattempo dimostrerà di provare interesse nei confronti di Nazil, impegnata anch’essa con il piccolo Bulut. Ferit, invece, farà una scoperta molto importante.

Bitter sweet streaming: dove vedere con sottotitoli in italiano

Il pubblico italiano si è affezionato così tanto a Bitter sweet che ha deciso di seguire la soap turca in streaming. Le puntate sono visibili su Youtube inserendo il nome turco della soap “Dolunay“. Molte puntate sono con sottotitoli in italiano. Per chi invece desidera continuare a vedere le puntate su Canale 5 ma vuole farlo in streaming, dovrà registrarsi su Mediaset Play oppure seguire il nostro sito. Ogni giorno pubblicheremo la puntata intera di Bitter sweet – Ingredienti d’amore.