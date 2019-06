Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, Canale 5 trasmetterà Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la soap turca con la stessa protagonista di Cherry Season. Ritroveremo Özge Gürel che ricoprirà il ruolo di Nazli. La trama settimanale verterà sul piccolo Bulut, rimasto orfano, dopo la morte dei genitori. Ci sarà una richiesta di affidamento e da essa inizieranno polemiche e duri confronti. Vediamo insieme che cosa ci attenderà la prossima settimana mediante le anticipazioni sulle trame.

La soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sta seguendo le orme di successo di Cherry Season e Nazli, così come nella precedente soap, avrà di certo il meritato successo. La giovane avrà in questa nuova settimana una triste esperienza a cui fare fronte, andiamo nel particolare, giorno dopo giorno.

Lunedì, 17 giugno 2019 – trama

Canale 5 alle ore 14.40 trasmetterà Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, alla sua seconda settimana di programmazione. Un incidente automobilistico ha tolto i genitori a Bulut che ora si trova all’ospedale. La famiglia del piccolo dovrà darsi da fare per trovare una sistemazione al bambino e Nazli cercherà di aiutare come meglio può. La giovane cuoca che sogna di aprire un ristorante giapponese tutto suo si recherà a fare visita a Bulut. In seguito raggiungerà Deniz che mostrerà di provare dell’interesse per lei.

Martedì, 18 giugno 2019 – trama

Nel frattempo Ferit scoprirà qualche cosa di inaspettato. Hakan e Demet si sono già prodigati ad inoltrare la richiesta affinchè a loro venga dato l’affidamento di Bulut. Il ricco zio del piccolo temerà che il bambino possa non essere al sicuro e condividerà ogni dubbio e preoccupazione

con un avvocato, con Engin e con Nazli.

Mercoledì, 19 giugno 2019 – trama

Demet con Deniz insisterà con forza perchè gli sia concesso di incontrare il suo nipotino Bulut e si presenterà alla ricca villa di Ferit con un regalo per il piccolo orfanello: un boomerang.

Non solo egli lascerà che Ferit ed Engin giochino in villa col piccolo, intanto Asuman senza farsi notare, fotograferà ogni documento di Ferit riguardante la custodia del bambino.

Giovedì, 20 giugno 2019 – trama

La fotografia del documento verrà poi passata da Asuman a Demet, così quest’ultima e il

marito riusciranno a ottenere che Bulut venga affidato a loro. Lo zio Ferit non si arrenderà e lotterà in ogni modo per l’affidamento del nipote.

Venerdì, 21 giugno 2019 – trama

Bulut, così ha deciso giudice, è stato concesso in affido temporaneo agli zii Hakan e Demet, grazie proprio ad alcuni documenti che loro hanno trafugato in casa di Ferit. Il piccolo rimarrà scioccato e Nazli sarà invitata ad incontrarlo. In verità si tratta di un trabocchetto, l’intento è di convincerla a trasferirsi da Demet per lavorare.

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, comprenderemo ciò che accadrà, emozionandoci come sempre.