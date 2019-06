Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sta per approdare sull’ammiraglia Mediaset. Canale 5, infatti, alle ore 14:45 di lunedì 10 giugno 2019, esattamente dopo tre anni da “Cherry season”, trasmetterà un’altra soap turca che si preannuncia un grande successo. Özge Gürel sarà la protagonista, tanto amata nella precedente telenovela, di una meravigliosa storia d’amore. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore occuperà lo spazio prima destinato a Uomini e Donne e ci terrà compagnia fino alle ore 15.30 circa.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: la nuova soap in onda su Canale 5, ecco le anticipazioni

Un altro successo all’orizzonte per Mediaset e Canale 5? Cosa ci riserverà la nuova soap opera? Quanti telespettatori seguiranno la nuova ed entusiasmante soap? Ecco intanto un piccolo assaggio di cosa dovremo aspettarci. Özge Gürel, in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, interpreterà una cuoca a servizio di un giovane e affascinante milionario (Can Yaman). Ecco tutte le anticipazioni dal 10 al 17 giugno 2019.

Trama di Bitter Sweet di Lunedì 10 giugno 2019: trama

L’avvenente Nazli, giovane studiosa di cucina, spinta dall’ambizione di diventare cuoca e occuparsi di un ristorante giapponese tutto suo, farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. A causa della crisi economica, però, dovrà scendere a patti con la realtà. La giovane sta dividendo un appartamento con la sorella Asuman e l’amica Fatosh e non riesce più a pagare l’affitto, nè ad affrontare le spese quotidiane.

Nazli dovrà trovarsi un lavoro per mantenersi negli studi e costruire il suo futuro. Come? Accettando una proposta di lavoro alquanto particolare. La ragazza infatti accetterà di lavorare come cuoca di un ricco uomo d’affari e sarà in seguito la sua collaboratrice domestica. Ferit è il nome del datore di lavoro, con un carattere burbero che in passato ha fatto scappare altri bravi domestici e cuochi. Nazli nell’ambiente lavorativo conoscerà Bulut, un bimbo molto vispo e allegro che è nipote del suo scontroso datore di lavoro. La nuova conoscenza e in particolare il legame con il piccolo cambieranno le vite di Nazli e Ferit.

Trama di Bitter Sweet di Martedì 11 giugno 2019

Nazli e Ferit finalmente si incontreranno e chiariranno i doveri della nuova cameriera. Bulut durante una serata verrà affidato a Ferit, suo zio. Nazli dovrà rimanere insieme a loro, per assecondare il desiderio del bambino. Per loro cucinerà e trascorrerà una parte del suo tempo, anche se il suo servizio era terminato.

Tutto andrà bene, ma quella sera serberà delle sorprese. Intanto la sorella di Nazli e l’amica insinueranno un flirt tra lei e Ferit. Asuman inoltre “ruberà” qualcosa dalla camera di Ferit e Nazli per la spiacevole situazione, che si verrà a creare, dovrà risolvere e affrontare più di un malinteso e subirne la conseguenza.

Trama di Bitter Sweet di Mercoledì, 12 giugno 2019

Vi rendiamo noto, per capire meglio la trama della soap, che Istanbul sarà interessata da una festa. Si tratterà di uno degli eventi mondani organizzato per la celebrazione della buona relazione vigente tra Giappone e Turchia. Nazli, la cui insegnante ha insistito affinchè vi partecipasse, per esercitarsi nella conversazione giapponese vorrà non perdere l’evento e consolidare la conoscenza della lingua che sta studiando. Il sogno della giovane è appunto quello di aprire un ristorante giapponese. La cuoca però non è al corrente che alla festa parteciperà anche Ferit, che, neanche a dirlo, è socio in affari del signor Nakatami, organizzatore dell’evento.

Trama di Bitter Sweet di Giovedì, 13 giugno 2019

Deniz comunicherà telefonicamente a Ferit di essere innamorato. Inoltre confiderà che la giovane ragazza dei suoi sogni, uscirà insieme a lui durante la serata. Intanto Nazli racconterà ad Asuman e Fatos di non trovarsi bene nel nuovo lavoro, poichè il datore ha un carattere molto brutto. La giovane cameriera, futura cuoca confiderà alle amiche che proprio in quel giorno uscirà con Deniz.

La coppia infatti si incontrerà e si recherà a visitare una clinica veterinaria. Deniz rimarrà estasiato dalla sensibilità dimostrata da Nazli, con lei vorrà trascorrere l’intera serata. Il piccolo Bulut nel frattempo sarà molto felice, visto che sua madre Zeynep deciderà di organizzare una cena. Nazli, Ferit e Demir verranno invitati. La serata verrà conclusa a casa di Deniz, Nazli capirà, in questo frangente, che lo zio di Bulut è il suo nuovo amico.

Trama di Bitter Sweet di Venerdì, 14 giugno 2019

Nel frattempo arriverà il giorno in cui verrà decretato chi ha vinto la gara d’appalto. La tensione naturalmente salirà alle stelle fra la famiglia di Ferit e quella di Hakan. Nazli, Fatos e Asuman si prepareranno per partecipare alla serata musicale dal vivo di Alya. Che attenderà a Nazli? Subentrerà la gelosia o l’orgoglioso milionario sarà tagliato fuori dalla famiglia avversaria.

Ferit vincerà la gara e Hakan, dovendo ritirarsi, se ne andrà deluso. Deniz accoglierà Fatos, Nazli e Asuman nell’ambiente in cui si esibirà Alya. Lì arriveranno anche Engin e Ferit, e Nazli e Fatos saranno molto imbarazzati. Fatos ha una infatuazione per Engin e lascerà il locale. Dopo l’esibizione di Alya, anche Ferit se ne andrà, ma mentre si starà allontanando riceverà una telefonata che lo lascerà senza fiato.

Egli infatti chiamerà Deniz e a lui chiederà di raggiungerlo in fretta all’ospedale. A causa di un incidente stradale sono morti Demir e Zeynep, Bulut è ferito in modo molto grave. Ci sarà quindi il funerale di Demir e Zeynep, in seguito al quale, Nazli e Ferit decideranno di vivere insieme per Bulut.

Canale 5 ci proporrà un’altra soap turca avvincente e coinvolgente, l’inizio già preannuncia sentimenti d’amore che certo non andranno d’accordo con l’orgoglio. Ricordiamo che la soap Bitter Sweet – Ingredienti D’amore andrà in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.