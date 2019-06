Chi, in questi giorni, si sintonizza su Canale 5 scopre che, da oggi, Uomini e donne non va più in onda. Ma qual è il motivo? Come mai, nel palinsesto di rete, l’amato programma di Mediaset non c’è più?

Uomini e donne, perché da oggi non va più in onda su Canale 5?

Beh, niente paura. Tutto nella norma. La ragione per cui, da oggi, Uomini e donne non va più in onda nel pomeriggio di Canale 5, è “normale amministrazione”, come si direbbe in questi casi.

La stagione televisiva di Mediaset volge al termine e, dunque, anche Uomini e donne si prende una naturale pausa dalla programmazione. La scelta in diretta di Andrea, Giulia e Angela, infatti, ha chiuso ufficialmente l’edizione 2018/2019 del dating show targato Maria De Filippi.

Al suo posto, da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, così come in sostituzione di Gemma Galgani “regina” del Trono Over e delle vicende del Trono Classico, l’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è con la soap opera Una Vita che, in questi giorni, dura un po’ di più allungandosi con qualche puntata – extra.

Dal prossimo lunedì 10 giugno 2019, invece, a sostituire Uomini e donne è, di fatto, il “nuovo acquisto” di Mediaset per la fascia pomeridiana: la soap turca Bitter Sweet, novità del canale dopo il successo di Cherry Season, rivelazione della scorsa estate tv.

Uomini e donne, la nota di Mediaset: “Arrivederci a settembre”

Ma, allora, quando torna in onda Uomini e donne? Ad ufficializzarlo, già da ora, è Mediaset, all’interno di una nota in cui il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, elogia il programma per gli alti ascolti ottenuti quest’anno, pari al “22,03% di share” e “2.800.000 spettatori medi”.

Nella nota, infatti, Scheri definisce l’ultima di Uomini e donne “una stagione record”, anche parlando della trasmissione come di “una vera e propria colonna portante del daytime di Canale 5”, “da 23 anni un evergreen inscalfibile”.

Infine, nel fare i complimenti a Maria De Filippi in persona, Scheri ringrazia anche tutta la Produzione e il gruppo di lavoro e dà ufficialmente appuntamento a dopo l’estate 2019: “Arrivederci a settembre” le sue parole.