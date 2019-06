Stretta di mano post incidente e loschi affari. Nella puntata di Bitter Sweet di lunedì 17 giugno 2019, Ferit ha chiesto a Nazli di tornare a lavoro per il bene del piccolo Bulut. Intanto, Hakan ha dato mandato al suo avvocato, così da fare in modo che le quote societarie finiscano dritte dritte nelle sue mani. Qui il video Mediaset completo dell’intero episodio in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Qui anche le precedenti puntate intere della nuova soap opera turca.