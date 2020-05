David di Donatello contro Scherzi a Parte: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 8 maggio 2020? Chi ha avuto la meglio fra Carlo Conti e la replica dello show con al timone: Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda infatti oltre a quelli sulle due ammiraglie avversarie. Su Rete 4 ad esempio vi era Quarto Grado mentre su La7 Propaganda Live. Finito di analizzare le preferenze del pubblico passiamo a controllare le sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri, 8 maggio 2020. Dati Auditel

David di Donatello, su Rai 1: Carlo Conti ha intrattenuto una media di 2.040.000 spettatori pari all’8.4% di share. Qui tutti i vincitori dell’edizione 2020.

NCIS – Unità anticrimine, su Rai 2: la serie tv ha entusiasmato una media di 2.054.000 spettatori pari al 7.2% di share.

La ruota delle meraviglie, su Rai 3: il film ha ottenuto una media di 1.429.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha informato, inchiesta dopo inchiesta, una media di 1.748.000 spettatori con l’8.6% di share.

Scherzi a Parte, su Canale 5: lo show ha fatto ridere una media di 2.148.000 spettatori pari al 9.3% di share.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, su Italia 1: la pellicola della saga dei vampiri ha conquistato una media di 2.437.000 spettatori e share del 9.5%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha interessato 1.553.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: il meglio dello show ha raggiunto una media di 830.000 spettatori con il 3.2% di share. (Sono aperti i casting, ecco come partecipare)

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: la replica dello show ha portato a casa 626.000 spettatori con 2.3 punti percentuali di share.

Pomeriggio in tv – Auditel dell’8 maggio 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Rai 1:

Vieni da me: 1.809.000 spettatori pari al 10.48% di share. Nella seconda parte: 1.611.000 spettatori per l’11.42% di share.

Il Paradiso delle Signore: 1.491.000 spettatori con l’11.95%. (In Replica)

La Vita in Diretta: 1.323.000 spettatori per l’11.89% di share nella prima parte e 1.600.000 spettatori per il 13.78% nella seconda.

Canale 5:

Beautiful: 3.102.000 spettatori con il 13.35%.

Una Vita: 2.820.000 spettatori con il 16.43% di share.

Uomini e Donne: 2.719.000 spettatori con il 18.59%.

Il Segreto: 2.008.000 spettatori pari al 17.53% di share.

Pomeriggio Cinque: 1.621.000 spettatori (14.90%), nella prima parte, 1.612.000 spettatori (13.18%), nella seconda parte.