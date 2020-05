La Finale è ancora viva nei nostri occhi, le repliche dell’amatissima stagione vanno ancora in onda, ma a quanto pare la grande macchina di Italia’s Got Talent per il 2021 è già in movimento. Come? Attraverso i casting. Si stanno già cercando, infatti, in giro per l’Italia, e non solo, talenti da presentare al pubblico, e soprattutto alla giuria, che sappiano lasciare tutti a bocca aperta.

Italia’s Got Talent 2021 casting: come si partecipa?

Come dicevamo stiamo ancora ripensando tutti insieme alla meravigliosa vittoria di Andrea Fratellini e Zio Tore ovvero del bravissimo ventriloquo che ha battuto Francesco Carrer, cantante e Claudia Lawrence, ballerina, ma a quanto pare c’è qualcuno che pensa più avanti di noi. La grande macchina dello show targato Sky, infatti, si è subito messa in moto per cercare nuovi talenti.

Sono infatti aperti i casting per la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Con quali regole? Ebbene sottolineiamo ai papabili candidati che:

non ci sono limiti d’età,

non ci sono limiti di fantasia

possono presentarsi: cantanti, ballerini, attori, acrobati, maghi, giocolieri, mentalisti, sportivi, comici e artisti.

Per iscriversi basta chiamare il numero 02.4550.8888 o compilare il modulo sul sito italiasgottalent.it/casting. I passaggi da seguire sono davvero semplici ed immediati. Basta quindi trovare il coraggio di esibirsi davanti ad un grande pubblico e la voglia di mettersi in gioco. C’è chi verrà premiato dal golden buzz, chi dovrà veder infranti i propri sogni, ma potrà comunque riprovare a partecipare e chi, invece, dovrà faticare di più degli altri, ma alla fine riuscirà ad entrare nel cuore di giudici e telespettatori.

Italia’s Got Telnt 2021 news: giudici e conduttori?

Si sa qualcosa in merito alla giuria e ai conduttori? Cambierà qualcosa nella prossima edizione? E’ forse troppo presto per dirlo. Dobbiamo sottolineare, però, che Enrico Papi sostituì la Comello durante la Finale solo perché quest’ultima era impegnata con il parto. Non vi fu un licenziamento della conduttrice e un cambio in corsa alla guida dello show proprio durante la puntata più importante. Sfortunatamente i tempi della conclusione della trasmissione coincidevano proprio con quelli legati alla fine della gravidanza della bravissima attrice, cantante e conduttrice.

Sempre durante la finale, anche in giuria, Brignano, invece, sostituì Joe Bastianich perché quest’ultimo era bloccato in America per colpa del Covid-19. Perfino in questo caso non è detto che la sostituzione sia permanente. Brignano ha infiammato però il pubblico e non è detto che non possa tornare come ospite speciale o non possa aggiungersi in giuria, almeno dalle voci che circolano in rete.

Che dire? Siamo in attesa di scoprire indiscrezioni sul cast del talent di Sky e siamo già in fibrillazione.