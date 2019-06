Andrea Camilleri è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Lo scrittore sarebbe stato colpito da un infarto prima del soccorso in ospedale. Camilleri, dopo lo straordinario successo con il monologo Conversazioni su Tiresia, avrebbe dovuto esordire alle Terme di Caracalla il 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. Le condizioni al momento sono abbastanza critiche, come evidenziato dalla nota dell’ospedale Santo Spirito di Roma. Tutto il mondo dello spettacolo si stringe attorno al maestro affinché possa resistere e tornare tra noi per illuminarci con la sua straordinaria sapienza.

Andrea Camilleri ricoverato d’urgenza per arresto cardiaco, condizioni e bollettino medico

Le condizioni di Andrea Camilleri restano critiche. Lo scrittore sarebbe arrivato al pronto soccorso alle 9:15 di stamattina. Questa la prima nota resa pubblica dall’ospedale Santo Spirito di Roma:

Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori è stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale

Come si evince dalla nota dell’ospedale Santo Spirito di Roma, lo scrittore adesso è ricoverato in rianimazione e si spera che le sue condizioni possano migliorare nelle prossime ore. L’equipe medica dell’ospedale Santo Spirito di Roma ci terrà aggiornati sulle condizioni dello scrittore e inventore del Commissario Montalbano.

Andrea Camilleri età: quanti anni ha lo scrittore?

Il malore ha colto Andrea Camilleri alla veneranda età di 93 anni. Lo scrittore negli ultimi mesi ha dimostrato di avere ancora molto da raccontare. Il suo spettacolo Conversazioni su Tiresia è stato molto seguito in televisione e gli spettatori hanno apprezzato ogni singolo momento. Camilleri, inoltre, è l’ideatore di Montalbano, divenuta in seguito una delle serie televisive di maggiore successo della televisione pubblica. Maestro resisti, è ancora troppo presto, noi tutti abbiamo ancora bisogno della tua straordinaria cultura.