Amici Vip conduttori: Maria De Filippi ha rifiutato una candidata?

In molti avrebbero voluto prendere parte ad Amici Vip, anche come conduttori. Ebbene sì, proprio così. Maria De Filippi e la Fascino hanno lanciato e rilanciato talmente tanti volti noti della tv che ora tutti vogliono bussare alla porta della regina del sabato sera in casa Mediaset. Peccato però che non tutti ci riescano. Chi ha perso l’occasione, quindi, di ottenere fama e gloria conducendo un programma che debutterà a breve? Ecco svelato l’arcano.

Amici Vip conduttori: una cocente delusione

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, oggi in edicola, pare proprio che Wanda Nara avesse bussato alle porte di Maria De Filippi per condurre Amici Vip. La rivista di gossip ha chiarito, però, che nonostante le insistente, nessuno abbia accolto la moglie di Icardi.

La Nara ha così rimediato una cocente delusione e ha dovuto puntare tutto su Tiki Taka, il programma sportivo che l’ha vista protagonista anno scorso. Perfino qui, però, le cose paiono aver preso una brutta piega. Come ricorderete, infatti, sembrava che la Nara avesse puntato i piedi e chiesto di poter ottenere un ruolo maggiore all’interno della trasmissione dedicata al Campionato di Calcio.

La moglie di Icardi non voleva essere una semplice wags, bensì una co-conduttrice. Pardo, però, al timone di Tiki Taka, ha puntato i piedi facendo ben capire che l’opzione non era nemmeno da prendere in considerazione. Insomma al suo fianco non ci sarebbe stata nessuna co-conduttrice. Chi l’avrà spuntata?

Nell’ultima settimana le trattative sembravano ancora in corso. Non resta che attendere la prima puntata speciale in onda su Italia 1 il 25 agosto.

Amici Vip: cosa sappiamo del programma

Senza Wanda Nara, che, diciamoci la verità, non aveva alcuna referenza per condurre un programma così importante durante una prima serata Mediaset, Amici Vip ha deciso di puntare tutto su Michelle Hunziker.

Sarà la bionda svizzera la conduttrice di punta del talent di Maria De Filippi. In fin dei conti la Hunziker pare essere il personaggio più adatto per un programma del genere. Oltre a condurre sa cantare, ballare e recitare e ha spesso dimostrato al pubblico di avere tanti talenti nascosti.

Il programma durerà per sei settimane e verrà messo in onda a partire dalla terza settimana di settembre.

Come concorrenti troveremo personaggi famosi pronti a mostrare un talento diverso da quello per cui li abbiamo conosciuti. Fra di essi il primo nome papabile è sembrato essere quello di Joe Bastianich. L’imprenditore nel campo della ristorazione, infatti, pare essere molto legato alla musica.