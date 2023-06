La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’era. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto di amici e vip che hanno voluto ricordare il grande uomo, politico e comunicatore che ha cambiato la storia del nostro paese.

Silvio Berlusconi morte: i messaggi degli amici e vip

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso tutto il mondo della politica, della televisione e dello spettacolo. Il politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio, è morto all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Sui social tantissimi vip, amici e personaggi del mondo della tv hanno voluto ricordare ed omaggiare il Cavaliere con messaggi di affetto e cordoglio. A cominciare da Simona Ventura che su Instagram ha postato due foto con Berlusconi scrivendo: “La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato .Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi“.

Poi è stata la volta di Alba Parietti che ha dedicato al Cavaliere un lunghissimo messaggio:

Con te Silvio se ne va una parte importantissima di storia d’Italia. Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante nel bene o nel male che fosse. Posso dirti che mi addolora moltissimo l’idea che tu non ci sia più . Mi sembra impossibile. Sei stato per me un uomo buono, generoso gentile e ti sei preoccupato per me senza secondi fini che non fossero affetto, rispetto , stima reciproca di tanti tanti tantissimi anni di lavoro insieme. Mille ricordi , mille aneddoti tanto tantissimo affetto che era costruito sulla conoscenza e sul rispetto spesso delle nostre posizioni diverse . Ho ricordi indelebili delle chiacchierate amichevoli delle risate della tenerezza del tuo animo . Che momento triste . Ti ho voluto bene e ti vorrò bene per sempre. Ciao Silvio fai buon viaggio.

Silvio Berlusconi, i messaggi di cordoglio degli amici e personaggi della tv

Tra i tantissimi messaggi dedicati a Silvio Berlusconi c’è anche quello di Laura Chiatti che ha scritto: “per molti Silvio Berlusconi … Per me solo Silvio. L’uomo che sei stato non morirà mai. Buon viaggio presidente“. Barbara D’Urso, invece, ha dedicato una Instagram Stories scrivendo: “sono davvero triste. Punto“. A dare la notizia della morte di Berlusconi è stata una commossa Federica Panicucci durante la diretta di Mattino Cinque News.

“La cosa peggiore che potessimo fare” – ha detto la conduttrice di Mattino Cinque in lacrime nell’annunciare la morte del Leader di Forza Italia – “abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c’è il Tg5″.