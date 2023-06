Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia si è spento all’età di 86 anni questa mattina alle 9.30. L’ex presidente del Consiglio se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove stamani sono arrivati a stretto giro il fratello Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi è morto: il leader di Forza Italia aveva 86 anni

La situazione clinica di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo non accennavano a miglioramenti, poi la situazione è precipitata.

Sembra impossibile immaginare un’Italia senza Silvio Berlusconi. ha amato l’Italia più di ogni altra cosa. Oggi quel leader che ha rivoluzionato letteralmente il modo di fare politica Se n’è andato oggi a 86 anni dopo un’esistenza da protagonista assoluto.

Silvio Berlusconi: l’italiano

Negli ultimi 50 anni, non c’è stato un solo giorno che il nome di Silvio Berlusconi non sia stato evocato, in tv, sui giornali, in Parlamento, nei bar, allo stadio; “il Berlusca” ha diviso l’opinione pubblica.

Imprenditore edile, rivoluzionatole del mondo televisivo, presidente del Milan e successivamente del Monza, fondatore di Forza Italia.

Nella sua carriera politica è stato ben tre volte premier, imputato in processi clamorosi. Tutto in lui è stato sinonimo di grandezza. La sua popolarità è stata tale da essere identificato, nel mondo, con “l’italiano”.

La carriera politica del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi lascia in eredità un modo di fare imprenditoria senza eguali. La sua figura professionale san ricordata soprattutto per essere un grande comunicatore, in grado di essere ironico anche su se stesso. Oggi l’Italia e il mondo perdono un grande uomo che ha portato oltre i nostri confini territoriali la bellezza del nostro Paese e il saper vivere all’italiana.