X-Factor 2021 è finalmente iniziato. Sono arrivati i live e dal vivo si sono esibiti tutti e 12 i concorrenti capitanati da Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata di ieri sera, giovedì 28 ottobre 2021. Ci sono stati eliminati?

X-Factor 2021: il primo live di Ludovico Tersigni

I live di X-Factor, però, hanno un nuovo conduttore e nonostante l’evidente emozione Ludovico Tersigni conferma che la scelta del team di X-Factor è stata più che giusta.

Il giovane attore romano, da oggi ufficialmente conduttore, utilizza due registri. Il primo più impostato e funzionale ai momenti solenni dei codici, delle votazioni e delle pubblicità mentre l’altro, più rilassato si rivela negli scambi con i giudici. Come prima puntata, Cattelan è mancato ma non troppo.

“Questa non è una classifica. Questa è una grande citazione. Ciao Ale”.

I giudici non dimenticano quanto accaduto in Senato e a metterci la faccia ci sono Emma Marrone e Mika che si dissociano in modo netto dall’espressione di inciviltà a cui tutti noi abbiamo assistito.

“Le immagini dal Senato, i cori da stadio, oltre che imbarazzanti, hanno scritto una tristissima pagina per questo Paese. Credo di poter parlare a nome di un programma e una produzione che da sempre si battono contro ogni discriminazione”

“Quella che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo, quella che mi ha accolto e difeso in questi ultimi anni. Ma penso che là fuori ci siano tante persone capaci di accogliere e amare e io, in quell’Italia, voglio continuare a credere”.

Poi, si parte davvero con la prima manche e con i primi sei inediti. Si esibiscono uno dietro l’altro:

Bengala Fire – Valencia

Baltimora – Altro

Nika Paris – Tranquille (Mon Coeur)

gIANMARIA – I Suicidi

Westfalia – Goblin

Versailles – Truman Show

X-Factor 2021: Carmen Consoli è l’ospite speciale del primo live

L’ospite della prima puntata di X-Factor 2021 è la Cantantessa Carmen Consoli che regala uno dei suoi pezzi più amati “L’ultimo bacio” ma presenta anche il nuovo singolo “Qualcosa di me che non ti aspetti” tratto dall’album Volevo fare la rockstar. Con semplici note ha anche, omaggiato l’amico Franco Battiato. Sul palco con lei c’erano Max Gazzé e Marina Rey. Domani, parte il suo tour nei teatri con capienza piena.

Si riparte con la seconda manche che vede gli altri sei concorrenti cantare i loro inediti.

Tutti i brani dei concorrenti di quest’anno di X-Factor sono disponibili sulle piattaforme digitali.

Vale LP – Chéri

Karakaz – Useless

Erio – Amore Vero

Fellow – Fire

Le Endrigo – Cose più grandi di te

Mutonia – Rebel

I giudici, in questa prima puntata, sono stati guardinghi anche se qualche frecciatina è arrivata. Sembra che tra Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli ci sia l’intenzione di non scontrarsi. Avere le proprie idee sulla musica ed esporle con onestà. Non ci sono stati cantanti eliminati nel primo live.

L’appuntamento con XFactor è per giovedì prossimo con le cover e la prima eliminazione, alle ore 21:15, su Sky Uno e in streaming su Now e TV8.