A 16 anni dalla loro ultima collaborazione, Laura Pausini e Luis Fonsi uniscono nuovamente le loro voci per cantare “ROMA“. Una ballad d’amore destinata a lasciare il segno!

Laura Pausini e Luis Fonsi: ROMA è il nuovo singolo insieme

E’ disponibile da oggi, venerdì 26 aprile 2024, su tutte le piattaforme digitali, ROMA, il nuovo singolo di Luis Fonsi con Laura Pausini. L’artista italiana più premiata nel mondo, dopo essere stata inserita da People tra le 25 cantanti latine più influenti al mondo, torna con un nuovo brano annunciato a sorpresa durante il concerto, sold out, dello scorso marzo sul palcoscenico del Kaseya Center di Miami durante il Laura Pausini World Tour 2023/2024.

ROMA segna una nuova collaborazione tra i due artisti legati da una profonda amicizia che li ha visti anche esibirsi a sorpresa, proprio sul palcoscenico del Kaseya Center di Miami, con la canzone “Inolvidable” (“Incancellabile”), uno dei brani di maggior successo di Laura Pausini cantante dinanzi a 12mila spettatori. Il brano porta la firma del cantautore latino di “Despacito” che per il nuovo album “El Viaje” ha pensato bene di coinvolgere anche la sua grande amica Laura. Roma è un’intensa ballad scritta proprio Fonsi e destinata a lasciare il segno. La complicità e l’unione di due delle voci più belle e riconosciute dal mondo latino e internazionali si denota sin dalla prime note.

Luis Fonsi: «Laura Pausini è la sorella che mi ha dato il dono della musica»

Proprio Luis Fonsi parlando di Laura Pausini ha detto: «chiunque mi conosca sa quanto io ami e ammiri Laura. È la sorella che mi ha dato il dono della musica». Tanto emozione anche per Laura Pausini: «Grazie Fonsi mio. La nostra amicizia è come la tua voce, unica, grande e indimenticabile».

Roma, il video del duetto di Laura Pausini e Luis Fonsi

Il singolo ROMA di Luisi Fonsi e Laura Pausini è accompagnato anche da un videoclip diretto da Carlos Perez (direttore creativo di Elastic People), girato in bianco e nero in un aeroporto di Miami. Eccolo per voi.

Roma, il testo del duetto di Laura Pausini e Luis Fonsi

Ecco il testo della canzone “Roma” di Luis Fonsi e Laura Pausini:

Un verano del 2002

Una mesa pa’ dos

Solo la luna llena mirándonos

El reloj da las tres nunca gira al revés

Pero el tiempo se acaba y se vive una vez

De repente entendí

Que el amor es así

No le importa el momento, ni da explicaciones

Al juntar corazones

Así que dame un pedazo de cielo

Solamente dame un poquito de amor

De repente, me vuelvo ladrona

Te robo un beso en Roma

Y No me importa si fue un error

Me enamore solo una vez en la vida

Por volver a verte doy gracias a Dios

De repente, volviste ladrona

Robaste un beso en Roma

Y esta vez no fue por error

Róbame otra vez por favor

Otra vez volví a ese café

Del amor que no fue

Del que dice que nunca se pierde la fe

Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos

En medio de la calle mirándonos,

besándonos, amándonos

El amor vuelve a veces sin explicaciones

A juntar corazones

Así que, dame un pedazo de cielo

Solamente dame un poquito de amor

De repente, me vuelvo ladrona

Te robo un beso en Roma

Y No me importa si fue un error

Me enamore solo una vez en la vida

Por volver a verte doy gracias a Dios

De repente, volviste ladrona

Robaste un beso en Roma

Y esta vez no fue por error

Róbame otra vez por favor (modulación)

De repente, me vuelvo ladrona

Te robo un beso en Roma

Pero esta vez no fue por error

No fue por error

Te juro que no fue por errornormal