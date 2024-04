Inarrestabile Laura Pausini! Dopo il trionfale tour mondiale conclusosi lo scorso 6 aprile con un concerto sold out al Madison Square Garden di New York, la cantante italiana riceve un nuovo importantissimo riconoscimento internazionale. La rivista People la menziona tra le 25 cantanti più influenti del 2024!

People: Laura Pausini è tra le 25 donne latine più potenti degli stati uniti

La rivista People, il periodico settimanale statunitense che tratta temi d’attualità su celebrità e storie d’interesse umano, ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Un riconoscimento importantissimo per la cantante italiana più amata e famosa al mondo che viene “premiata” ancora una volta dalla rivista, versione spagnola, considerata una istituzione della stampa in Nord America. Il 2024 è stato l’anno del ritorno di Laura Pausini. Un nuovo disco dal titolo “Anime Parallele” e un tour mondiale celebrativo per i 30 anni di carriera che l’hanno vista cantare in Italia, Europa, America Latina e Sud America registrando sold out e radunando 450 mila fan accorsi da ogni parte del mondo.

A distanza di pochi giorni dal concerto finale di New York, la cantante viene annoverata dalla rivista People tra le donne più influenti del 2024. Nella lunga lista ritroviamo star del calibro di Selena Gomez, Sofía Vergara (Modern Family) e América Ferrera (Barbie). Si tratta della prima volta in assoluto per una cantante italiana!

People: “Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore”

La rivista People ha motivato così la scelta di inserire Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024:

«Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Laura ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani. Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all’onestà e all’eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare».