Sono cinque i cantanti rimasti in gara al serale di Amici 23 e da questa sera a mezzanotte è possibile ascoltare i loro inediti. Scopriamo insieme da chi sono scritti, prodotti, e il titolo delle canzoni.

Amici, i cinque inediti dei cantanti in gara al serale

Dopo il successo di ‘Rossofuoco‘ di Mida (certificato disco di platino) e di ‘Dimmi che non è un addio’ e ‘Nuvola’ di Holden (entrambe disco d’oro), è la volta di cinque nuovi inediti dei finalisti cantanti di Amici 23. Si tratta di produzioni originali che vantano importanti collaborazioni tra i produttori e che saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di oggi, lunedì 29 aprile 2024.

MIDA CON “QUE PASA”. Quarto inedito per Christian Prestato, in arte Mida, 23enne nato a Caracas che vive nella provincia di Milano con la mamma. Dopo il successo con ‘Rossofuoco’, ‘Mi Odierai’ e ‘Fight club‘ arriva ora ‘Que pasa‘ scritta da Mida con Tommaso Santoni, Gianmarco Grande ed Elisa Mariotti. Il brano dai ritmi latini è prodotto da GRND.

PETIT CON “MAMMAMI’”. Dopo ‘Che fai’, ‘Guagliò‘ e ‘Tornerai’, Salvatore Moccia (in arte Petit) ripropone un brano con parti in napoletano. Il cantautore 18enne ha scritto il testo insieme ad Alex Vella, Matteo Perelli, Francesco Di Nunzio e Dario Faini. A produrlo è DRD.

SARAH CON “SEXY MAGICA”. Sarah Toscano è la grande rivelazione del serale di Amici 23. Dopo ‘Touché’, ‘Viole e Violini’ e ‘Mappamondo’, l’inedito ‘Sexy Magica’ è scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile ed è prodotto da ROOM9.

MARTINA CON “NIENTE COME TE”. La grande voce di questa edizione di Amici 23 è Martina che dopo ‘Da quando non ho smesso di amarti’ propone ‘Niente come te‘, brano scritto da Lorenzo Vizzini e prodotto da Giulio Nenna.

HOLDEN CON “RANDAGI”. Holden prova a lanciare una nuova hit come ‘Dimmi che non è un addio‘, ‘Nuvola’, e ‘Solo Stanotte’. Randagi è scritta da Joseph Carta, in arte Holden, Alessandro La Cava e Daniele Fossatelli. Il brano è prodotto da Holden e KYV.

Il televoto premia Sarah

In settimana è stato chiesto al pubblico di votare l’inedito preferito. Holden non ha partecipato alla gara e i telespettatori hanno premiato quello di Sarah Toscano. Secondo posto per Petit, terzo Mida e ultima Martina.