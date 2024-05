Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 21 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È una giornata da dedicare all’amore. Sul lavoro dovrete tirare fuori le vostre doti diplomatiche per evitare litigi con colleghi. Se qualcosa non va secondo i piani, non prendetevela troppo. Tutto si aggiusta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore state attenti perché oggi si rischia il litigio. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro affidatevi alla vostra ironia e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stanno per entrare delle buone stelle nel vostro segno e questo vi consentirà di raccogliere ciò che avete seminato nei mesi passati. Chi ha seminato molto, avrà un buon raccolto, mentre chi ha fatto poco o è rimasto a guardare potrebbe veder sfumare delle buone opportunità. Attorno alla giornata di venerdì ci sarà qualche momento di tensione, soprattutto nel rapporto di coppia. Con Venere alle porte, le probabilità di un colpo di fulmine salgono in modo considerevole.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore potrebbero esserci dissapori, soprattutto con qualcuno. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sul lavoro aspettatevi belle novità entro giugno. Sono in arrivo? Staremo a vedere… datevi anche voi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete un po’ polemici, soprattutto con il partner ma cercate di non esagerare con le parole. Sul lavoro avete una bella energia e voglia di fare e i capi lo noteranno e apprezzeranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ tempo di attendere, dalla prossima settimana il cielo è favorevole per nuovi progetti amorosi. Sul lavoro aspettatevi qualche cambiamento. D’altronde siete abituati a novità prima delle ferie estive.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore non è il periodo di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, meglio essere cauti. Sul lavoro c’è ancora un po’ di confusione ma ma presto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna nel segno potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema o qualche incomprensione legata al passato. Mercurio in opposizione vi indurrà a rivedere delle strategie che potrebbero risultare errate o che non vi stanno portando da nessuna parte. Oggi ci saranno delle trattative che riguardano un rinnovo di contratto o una compravendita, che andranno per le lunghe o delle questioni legali da risolvere. Venere non più opposta potrebbe aiutarvi a risolvere delle dispute in amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento le stelle vi chiedono di essere più risoluti e intraprendenti nella gestione dei vostri interessi personali. Alla fine di maggio ci saranno delle opposizioni planetarie non facili da affrontare. Potreste essere molto irritati a causa di un progetto lavorativo che non è riuscito a sbocciare o a decollare forse per colpa di qualcuno che non ha fatto il proprio dovere. Chi lavora per un’azienda potrebbe sentirsi superato o scavalcato da qualcuno che vale di meno e questo vi innervosirà parecchio. Cercate di non smarrire il vostro proverbiale ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete la luna dalla vostra parte quindi uscite e state in mezzo alle persone perché potreste incontrare l’anima gemella. Sul lavoro le occasioni per fare il salto di qualità non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo è un periodo un po’ confuso per l’amore ma con il tempo andrà meglio. Sul lavoro attenzione ai malintesi con i colleghi, meglio dosare bene le parole.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il cielo favorisce i sentimenti ma attenzione a non ricadere in storie passate. Sul lavoro non affaticatevi nel fare troppe cose, dedicatevi all’essenziale e portate avanti solo i progetti in cui credete.

