Gianni Morandi torna in Rai alla guida di un programma tutto suo dal titolo ‘Evviva‘. Il cantante porterà i telespettatori nel passato grazie ad un viaggio tra generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della tv nei primi 70 anni di vita. Scopriamo insieme di cosa parla e chi ci sarà nella prima puntata.

Gianni Morandi presenta Evviva: anticipazioni, argomenti e ospiti della prima puntata

‘Evviva!’ è il titolo del 35esimo album di Gianni Morandi che ha scelto questo nome per il suo nuovo programma tv. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per venerdì 26 aprile 2024 in prima serata su Rai1 alle 21.30. Lo show sarà itinerante, senza uno studio televisivo. Da sfondo ci saranno alcune città d’Italia, dal Trentino alla Sicilia. A svelare di cosa parlerà ‘Evviva‘ e chi saranno gli ospiti della prima puntata, è Gianni Morandi dalle pagine di ‘Tv, sorrisi e canzoni‘:

“La televisione è nata il 3 gennaio del 1954. Io c’ero, per questo mi hanno chiamato a condurre il programma“.

Ogni puntata sarà dedicata ad un tema. Nella prima del 26 aprile, ci si concentrerà sul sabato sera, quelli di ‘Studio Uno’ e ‘Canzonissima’, di Mina e Raffaella Carrà. Si partirà da Roma dove verrà mostrato il Colosseo e le altre bellezze della Capitale.

Accanto a Gianni Morandi ci saranno in ogni puntata degli ospiti che lo aiuteranno a raccontare la storia della tv. Il 26 aprile sarà la volta di Carlo Conti e Leo Gassmann, che parlerà anche del rapporto con suo padre e suo nonno. Non mancheranno immagini di repertorio prese dalle Teche Rai. Luoghi, ricordi, consapevolezza, leggerezza, riflessione: questi gli ingredienti di Evviva! di cui il cantante si definisce un testimone.

Anticipazioni prossime puntate

La seconda puntata di Evviva! sarà invece dedicata alle coppie storiche della televisione. Non mancheranno immagini su Sandra Mondaini e Raimondo Vianello; Bice Valori e Paolo Panelli; Cochi e Renato.