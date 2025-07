Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 19 al 25 luglio? Al centro dei riflettori troveremo un’alleanza tra Petra e Martina, che cercheranno un modo per distruggere Ayala. Non mancheranno neppure momenti struggenti, che accompagneranno la partenza di Romulo, e la curiosità per l’arrivo alla tenuta di Padre Samuel. Jana intanto farà fatica ad abituarsi al suo nuovo status sociale.

Anticipazioni La Promessa: Martina e Petra unite contro Ayala

Lorenzo rivela a Martina che il conte de Ayala si è avvelenato con l’intento di farla rinchiudere in manicomio. La ragazza è sconvolta e decide di affrontare il conte. Il gesto di De La Mata non sarà privo di conseguenze. Il conte – non appena scopre che è stato proprio lui a rivelare i suoi progetti alla figlia di Margarita – si scaglia contro il capitano. Quest’ultimo si difende accusandolo di essere mentalmente instabile.

Anche Petra è pronta a schierarsi dalla parte della ragazza, e le promette di aiutarla a smascherare il conte. La sua decisione però potrebbe costarle cara, visto che Ayala non esita a vendicarsi anche su di lei. Quando i due sono soli, l’uomo tenta di strangolarla, e solo l’improvviso arrivo di Martina riesce a salvare la vita della Arcos. Subito dopo quest’ultima confessa alla ragazza che il conte è il padre di suo figlio Feliciano.

A quel punto le due donne decidono di stringere un’alleanza per distruggere colui che ha rovinato la vita a entrambe.

Spoiler La Promessa: Don Romulo pronto a lasciare la tenuta

Amalia – dopo aver salutato Vera – si prepara a lasciare il palazzo, mentre la servitù è in tumulto per la decisione di don Romulo.

Alonso ne discute con don Ricardo e – sebbene dichiari di essere dispiaciuto per la scelta dell’uomo di lasciare la tenuta – ribadisce che non intende sottostare al suo ricatto e riassumere Pia.

Arriva Padre Samuel nelle prossime puntate La Promessa

Padre Samuel fa il suo ingresso a La Promessa, e comunica a Jana, a Teresa e a Maria che alloggerà in una delle stanze della servitù. Jana, parlando con Manuel, gli confessa di avere bisogno di un po’ di tempo. Il seguito il parroco chiede a Cruz una forte somma di denaro, e lei accetta di dargliela.

Cosa nasconde Padre Samuel? Sebbene sembri riuscire a inserirsi bene alla Promessa, il suo comportamento desta molti sospetti, e non tardano ad arrivare le prime perplessità, quando Maria lo sorprende a rubare un crocifisso in sala d’attesa. Fernandez però decide di non rivelare che è stato lui a sottrarre l’oggetto religioso, neppure quando tutta la servitù si chiede chi possa essere l’artefice di un furto così singolare.

La Promessa, trame al 25 luglio

Catalina si confida con Martina, e le rivela che il padre del bambino che aspetta è Adriano. Subito dopo la ragazza litiga con Pelayo, e lo accusa di aver agito in modo tale da farle perdere il bambino. Tra i due scoppia l’ennesima discussione, al termine della quale la donna – stanca del temporeggiare di Pelayo – gli pone un ultimatum. Lui si dice pronto a sposarla al più presto e ad assumersi la paternità del nascituro.

Cruz incarica Petra di comunicare a tutto il personale che Jana non è più una semplice cameriera. Subito dopo anche la ex cameriera parla con i suoi ex colleghi, e li informa del suo cambio di status: d’ora in poi dovranno rivolgersi a lei chiamandola signorina Exposito.

Lorenzo e Cruz sono concordi sul fatto che dietro le maldicenze su Alonso si celano i duchi de los Infantes.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Jose Juan pretende che Curro sposi Julia, per riparare alla morte del fratello Paco, della quale il giovane lo ritiene responsabile. La richiesta del ragazzo mette alle strette Curro, che decide di confidarsi con Martina. Lei lo invita a rifiutare un matrimonio che non desidera.

Donna Petra confida a Teresa della relazione tra Marcelo e Raquel. La donna, per impedire che la Arcos scopra la verità, finge di nutrire del rancore verso Marcelo. Più tardi lui rimprovera Teresa per averlo fatto passare per un donnaiolo pur di coprire la verità.

La servitù festeggia l’addio di don Romulo e il trasferimento di Jana al piano nobile. La giovane prende possesso della sua nuova stanza e viene accolta calorosamente dalla famiglia De Lujan, ma sembra non riuscire ancora ad accettare la sua nuova vita. Jana preferisce non uscire e arriva a evitare anche il primo pranzo con i signori.