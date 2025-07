Tutto pronto per il debutto de Il Caso di Stefano Nazzi, il nuovo programma di indagine giornalistica dedicato ad alcuni casi di cronaca nera italiana. Si tratta di quei casi che l’Italia non ha mai dimenticato e sui ancora oggi si cerca di far chiarezza. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 16 luglio 2025.

Il Caso di Stefano Nazzi stasera su Rai3: anticipazioni prima puntata del 16 luglio 2025

Stasera, mercoledì 16 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata de Il Caso di Stefano Nazzi, il programma che racconta aspetti processuali e mediatici di alcuni grandi casi di cronaca nera. Il nuovo programma true crime di Rai Cultura, composto da quattro puntate, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. L’obiettivo del programma è quello di raccontare “i casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Un’indagine giornalistica che ripercorre gli episodi chiave della cronaca nera italiana, tra verità giudiziarie, narrazione mediatica e il modo in cui i media hanno influenzato l’opinione pubblica”. Alla guida del programma il giornalista Stefano Nazzi pronto a raccontare e ricostruire un caso emblematico, non solo dal punto di vista processuale, ma anche analizzando il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

Al centro della prima puntata “Il Caso” c’è la morte di Yara Gambirasio. È il 26 novembre 2010 quando la tredicenne scompare nel nulla. Tre mesi dopo, il suo corpo viene ritrovato in un campo a 10 chilometri da casa. L’inchiesta si trasforma in una delle indagini genetiche più imponenti della storia italiana. Una lunga ricerca all’assassino dopo migliaia di campioni prelevati che dura 3 lunghissimi anni. Alla fine l’arresto di Massimo Giuseppe Bossetti anche se processo, basato in gran parte su una traccia di Dna, lascia ancora oggi interrogativi irrisolti. Ad accompagnare Stefano Nazzi nell’analisi del caso: il genetista forense Emiliano Giardina, l’entomologo forense Stefano Vanin e la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan.

Il Caso di Stefano Nazzi, i casi del programma true crime

Tra i casi al centro del programma “Il Caso” di Stefano Nazzi ci sono quelli di Yara Gambirasio, Samuele Lorenzi, Meredith Kercher e Donato Bilancia. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e il contributo di esperti, tra cui magistrati, criminologi, genetisti forensi e giornalisti, il programma propone un’analisi critica dei meccanismi che trasformano la cronaca nera in spettacolo. Durante ogni puntata il caso di cronaca nera viene ricostruito a ritroso soffermandosi sugli snodi giudiziari, ma anche sui passaggi chiave delle indagini. Non solo, spazio anche alle reazioni pubbliche che hanno accompagnato ciascuna vicenda, riflettendo sul modo in cui una società si racconta quando si confronta con i delitti.

Ricordiamo che: “Il Caso” è un programma scritto da Stefano Nazzi e Marco Pisoni, diretto da Alessandro Tresa e prodotto da Ballandi per Rai Cultura. Delegato Rai, Luisa Pistacchio.