Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 26 aprile al 2 maggio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 26 aprile al 2 maggio 2024.

Oroscopo di Branko dal 26 aprile al 2 maggio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 26 aprile al 2 maggio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Prosegue l’onda positiva, martedì 30 arriva nel vostro cielo l’energia primaria del vostro protettore, Marte, pianeta della vitalità, dell’eros. Il vostro amore diventa molto più fisico, favorite le avventure passionali, anche di una notte, nelle coppie affiatate ci sarà meno tenerezza e più sex. Lunedì 29 Venere vi lascia e si sposta in Toro, bada al sodo, accanto a Giove diventa una cassiera che più che i sospiri conta gli incassi. Non male… Primo maggio con l’Ultimo quarto: iniziate una dieta depurativa. INCONTRO SÌ: Con il vostro vicino Toro ora c’è sintonia perfetta: godetevi la vita insieme. Se prendete al lazo un Sagittario, farete faville!

Oroscopo Branko Toro

Lunedì 29 arriva nel vostro cielo il raggio verde di Venere, stella guida, signora della bellezza e dell’amore, che meraviglia! Proprio l’amore nasce o si risveglia all’improvviso, per chi è solo o insoddisfatto, per chi si era allontanato e per chi dormicchiava nella routine. C’è grande fortuna per voi, tanto che – lo segnala Marte dal 30 alle vostre spalle – sarete invidiatissimi! Mercoledì 1 maggio l’Ultimo quarto vi invita a curarvi del benessere fisico, è un buon momento per una dieta. INCONTRO SÌ: Con queste stelle Vergine sboccia come una rosa profumata, ma una Bilancia vi corteggia, che indecisione!

Oroscopo Branko Gemelli

Grandi notizie per voi! Ci piace l’Ultimo quarto di Luna del primo maggio, ideale per le “pulizie di primavera”, per lasciarvi alle spalle il vecchio – guardaroba, oggetti che non vi servono più – e fare spazio al nuovo. Alleggeritevi, presto le stelle saranno generose. Ma ci piace ancora di più il nuovo Marte, che la smette di stancarvi e creare ostacoli e si stabilisce in un segno amico, l’energetico Ariete. Bella ripresa del vigore fisico, del sex, l’inizio della stagione è stato faticoso, ora potrete riprendervi. INCONTRO SÌ: Potete pure travolgere un Leone, il vostro brio è incredibile, ma forse vi intriga di più un Capricorno, chissà perché.

Oroscopo Branko Cancro

Voi figli della Luna sapete come il cielo sia mutevole, a volte sembra immobile, altre accelera come in questi giorni di fine aprile e inizio maggio. Primo trasloco stellare lunedì 29, Venere passa in Toro e da questo segno amico favo- riesce nuovi incontri, scalda le relazioni umane, attrae simpatie, rende ancora più fortunato e produttivo il lavoro in team, collaborazioni. Mentre ci vorrà un po’ di pazienza con Marte, che il 30 va in Ariete, posizione disarmonica. Cautela alla guida, concedetevi il giusto riposo, curate l’alimentazione. INCONTRO SÌ: Conoscete bene i giochi pericolosi e affascinanti di uno Scorpione. Cadrete ancora fra le sue braccia?

Oroscopo Branko Leone

Questo cielo che gira e gira, come la dea bendata toglie e dà, dispensando favori un po’ per uno. Ci sono dunque chiaroscuri, per una Venere che lunedì 29 si mostra irritante e maliziosa, c’è un Marte che martedì 30 diventa magnifico e tanto sexy e vi spinge alla conquista di cuori proibiti e nuovi mercati in cui estendere l’attività. Vi suggeriamo però un po’ di cautela il primo maggio con l’Ultimo quarto. Non andate al concertone, scegliete di riposarvi e curate il fisico, dovete espellere le tossine accumulate in inverno. INCONTRO SÌ: Un Gemelli è così pieno di brio che non saprete resistere. Ma, a volte, vi viene voglia di coccolare un Cancro.

Oroscopo Branko Vergine

Il vostro cielo di primavera ormai è sgombro da quasi tutte le nubi – rimane quel difficile Saturno, ma ormai avete imparato a conviverci – e in questi giorni fra aprile e maggio arrivano altre buone notizie. Lunedì 29 Venere si affianca alle stelle in Toro e aggiunge fortuna a fortuna, fa arrivare risposte dall’estero, opportunità preziose. Il giorno dopo è Marte che si muove e termina il transito in Pesci, per voi faticoso; ora potete riprendere fiato e occuparvi degli affari, dell’amore, della vostra bellezza… INCONTRO SÌ: Date una chance a Capricorno, sotto la dura scorza è capace di amare davvero. Ma vi siete accorti di quanto è sexy Ariete?

Oroscopo Branko Bilancia

Lunedì 29 Venere raggiunge Giove e Urano in Toro: sono buone notizie per chi ha bisogno di finanziare un progetto, per chi vuol definire questioni ereditarie, ma anche per chi cerca un contatto meno superficiale con gli altri, desidera una persona speciale… Arriverà il primo maggio con il cambio di Luna? Martedì 30, invece, inizia il passaggio di Marte in Ariete: curate la forma fisica, state attenti alla guida e nel maneggiare attrezzi, ma soprattutto siate cauti con le parole, a volte la vostra lingua è più tagliente di un coltello! INCONTRO SÌ: Con l’Ultimo quarto vi torna in mente un Acquario, lo amate ancora? Lontano, vi nitrisce un Sagittario.

Oroscopo Branko Scorpione

Siamo nel pieno della stagione del Toro, è naturale che ci sia un po’ d’ansia, qualche tensione. Lunedì 29 in quel segno arriva Venere, martedì 30 approda in Ariete Marte, vi mancherà un po’ la sua vitalità, e il primo maggio si forma l’Ultimo quarto nel punto del cielo che influenza i legami familiari, la vostra abitazione. Datevi tempo, staccate la spina e occupatevi di voi stessi, della pelle, dell’alimentazione, fate ginnastica o lunghe camminate, senza stancarvi. L’amore è un enigma, saprete risolverlo? INCONTRO SÌ: Un Pesci vi fa impazzire: di desiderio o di rabbia? Comunque è amore. Guardate una Vergine con occhi diversi, vi conquisterà?

Oroscopo Branko Sagittario

Buone notizie stellari con Venere che lunedì 29 diventa meno amorosa ma molto utile per il lavoro, favorisce incarichi, promozioni, vi fa apprezzare dagli altri. La novità più bella è il passaggio, il 30 aprile, di Marte nel vostro amico Ariete, il vostro settore dell’amore… che passionalità, che grande ripresa per voi, ora state tornando belli, atletici e in forma, si vede chiaramente. Non vi dispiacerà neanche l’Ultimo quarto di Luna del primo maggio, è il momento di essere sinceri con voi stessi: siete innamorati? INCONTRO SÌ: Correte pure fra le braccia di un Ariete, lo desiderate così tanto… Ma non dovreste dimenticare un Leone, ora è molto sexy!

Oroscopo Branko Capricorno

Cielo in movimento intorno al cambio di mese, lunedì 29 è Venere a spostarsi in Toro: incredibile la quantità di buoni influssi che animano il settore dell’amore, volete proprio restare soli? Avere una persona del cuore vi aiuterà a prendere con filosofia i fastidi causati da Marte, che martedì 30 si stabilisce in Ariete e provoca incomprensioni in famiglia e con i parenti anziani. Mercurio è ancora lì a confondere tutto, il momento è propizio per i creativi del segno: artisti, attori, esprimete l’amore senza paura! INCONTRO SÌ: Il fascino di un Pesci è indimenticabile, intenso, a tratti pericoloso, lasciatevi attirare dal suo vortice passionale!

Oroscopo Branko Acquario

Venere diventa inquieta e provocante lunedì 29, strani pensieri vi affollano la mente, ma è in famiglia che a volte faticate a trovare un equilibrio. Potete però salutare con allegria il nuovo Marte, dal giorno 30 ottimo per le energie fisiche e per l’eros, siete davvero instancabili! Approfittate della primavera per un rinnovamento completo di ciò che è vecchio o non più in armonia con il vostro cuore, il primo maggio c’è l’Ultimo quarto, la fase ideale per fare pulizia negli armadi e anche nel vostro cuore. Siate ottimisti! INCONTRO SÌ: Pensate ancora a quella Bilancia che vi ha rapito il cuore? Se la risposta è sì, non lasciatela scappare via!

Oroscopo Branko Pesci

Che magnifica Venere vi regala questo cielo di primavera lunedì 29! È tutta simpatia, intimità, confidenza. Marte vi lascia il giorno dopo, non è un male: accanto al severo Saturno vi rendeva a tratti un po’ troppo rigidi, intransigenti, ora potete rilassarvi, magari tenendo d’occhio il bilancio economico. I soldi entrano, ma tendono anche a uscire con velocità. C’è invece qualcosa di magico nell’Ultimo quarto del primo maggio, il vostro intuito è più acuto che mai, i sogni di quella notte sono ispirati, scriveteli su un taccuino! INCONTRO SÌ: Questa nuova Venere vi attira verso un Toro, morbido e sexy. Sotto la Luna, momento di verità con l’Acquario.