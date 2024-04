Sta per tornare su Canale 5 una delle serie tv Mediaset di maggior successo degli ultimi anni. Ci riferiamo a Viola come il mare 2, seconda attesissima stagione della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman.

Siete pronti a tuffarvi ancora una volta nelle avventure che riguardano gli affascinanti Viola Vitale e Francesco Demir? Se la risposta è sì, leggete di seguito cosa sappiamo al momento sul cast e la trama e, soprattutto, quando andrà in onda.

Viola come il mare 2: cast e anticipazioni sulla trama

Come su scritto, dopo un anno e mezzo circa dalla messa in onda della prima stagione, trasmessa da Settembre a Novembre del 2022, a breve sarà la volta di Viola come il mare 2, seconda stagione della serie. Ritroveremo quindi gli amati Viola e Francesco, ancora una volta interpretati dall’ex Miss Italia Francesca Chillemi e dalla star delle soap Can Yaman, alle prese con nuove ed appassionanti vicende.

Se cercate qualche anticipazione in merito però, dobbiamo deludervi, perché la trama, come sempre accade in queste occasioni, è rigorosamente top secret. Per quanto riguarda il cast invece, oltre ai già citati Chillemi e Yaman, ritroveremo, fra gli altri, Simona Cavallari, Chiara Iron, Ruben La Malfa, Mario Scerbo, Daniele Virzì, Tommaso Basili e Giovanni Nasta. Non sappiamo se ci saranno delle new entry oppure no.

Viola come il mare 2: quando e dove in tv

La data in cui Viola come il mare 2 andrà in onda è finalmente ufficiale. Il primo appuntamento è per la prima serata di Venerdì 3 Maggio, ovviamente come sempre su Canale 5. La serie prodotta da Lux Vide ambientata completamente a Palermo, si compone in tutto di dodici episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo in 6 serate (due per volta).

Vi ricordiamo infine che Viola come il mare 2 si potrà vedere in anteprima su Mediaset Infinity a partire dal prossimo 24 Aprile.