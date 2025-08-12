Un nuovo arrivo si prospetta nelle prossime puntate La Promessa. Leocadia de Figueroa, una vecchia conoscenza di Cruz, giungerà alla tenuta all’improvviso, suscitando stupore visto che tutti ormai la credevano morta da tempo. Il suo arrivo turberà tutti, in particolare la dark lady, che dal momento in cui la donna metterà piede in città non riuscirà più a dormire sonni tranquilli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Spagna La Promessa: l’arrivo di Leocadia

Leocadia de Figueroa ricomparirà improvvisamente per le strade della città, suscitando negli abitanti grande stupore. Scomparsa ormai da tempo, tutti penseranno che la donna sia deceduta.

In passato Leocadia era stata grande amica di Cruz, e quando le due donne si rincontreranno la prima si rivolgerà alla marchesa con tono amichevole. Questo fatto però insospettirà Cruz, che poco prima della sparizione della donna aveva dato ordine a Romulo di eliminarla. Possibile che l’ex amica possa aver dimenticato quale destino aveva scritto per lei Cruz? La marchesa sarà sconvolta e stupita al tempo stesso, visto che Leocadia sembrerà non serbarle rancore, ma si dimostrerà addirittura propensa ad aiutarla a risollevarsi dopo la crisi finanziaria seguita allo scandalo del matrimonio tra Manuel e Jana.

Leocadia inganna Cruz nelle prossime puntate de La Promessa

La nuova arrivata sarà particolarmente abile nel manipolare la marchesa, tanto che Cruz finirà per fidarsi di lei. Mentre i Lujan saranno costretti a fare i conti con le ristrettezze economiche scaturite dallo scandalo delle nozze tra Manuel e Jana, Leocadia aiuterà la Ezquerdo a rintracciare il giornalista “responsabile” dell’annuncio che avrà rovinato il marchesato.

Quando Cruz riuscirà a parlare con l’uomo, lui le consegnerà una missiva che conterrà tutti i dettagli sul matrimonio tra l’erede al marchesato e la cameriera. Ad attirare l’attenzione di Cruz sarà però la firma in fondo al documento, quella dell’autore della “soffiata”. Quando vedrà che la missiva sarà firmata semplicemente Leo, Ezqueredo non avrà dubbi sul fatto che si tratti proprio di Leocadia.

Cruz capirà così che l’ex amica avrà solo finto di volerla aiutare, e che mentre tutti la credevano morta lei agiva tra le tenebre per distruggerla.

Cruz affronta Leocadia: tensione a La Promessa

La dark lady ha sempre dato dimostrazione di non essere disposta a cedere facilmente, e anche in questa occasione non tarderà a prendere in mano la situazione. Cruz si preparerà ad affrontare Leocadia a viso aperto, ma quest’ultima la precederà dichiarandole guerra.

Nel corso della loro conversazione emergerà che Leocadia sarà perfettamente consapevole del fatto che Cruz aveva dato ordine a Romulo di ucciderla vent’anni prima, e proseguirà rivelandole i veri motivi che l’avranno riportata a La Promessa. La donna le dirà di non essere tornata per offrirle il suo sostegno, ma piuttosto per vederla soffrire. Il piano di vendetta di Leocadia prevederà azioni che la porteranno a distruggere il regno di Cruz senza sporcarsi le mani di sangue, e la crisi finanziaria sarà solo il primo passo. Cos’altro avrà in mente? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news La Promessa.