Arriva su Mediaset una nuova fiction con protagonisti due attori amatissimi dal pubblico. Si tratta di “Vanina Guarrasi”, i cui protagonisti sono Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi che attualmente li vediamo nella serie Rai, “Ad un passo dal Cielo 7″. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction: trama, cast e location.

Vanina Guarrasi, al via le riprese della fiction Mediaset: trama, cast e location

Mediaset annuncia le riprese di una nuova fiction, il cui titolo è “Vanina Guarrasi”, ambientata in Sicilia e tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La serie tv si preannuncia un successo non solo per la scelta degli attori amatissimi dal pubblico ma anche per la particolare attenzione che ormai l’azienda mette nella scelte sempre più accurata dei nuovi prodotti.

E se la scorsa settimana è stata annunciata la nuova fiction “Se potessi dirti addio” con Gabriel Garko ed Anna Safroncik si pensa già ad un nuovo prodotto di cui sono cominciate le riprese in questi giorni.

Si tratta di “Vanina Guarrasi”, nuova serie targata canale 5 che arriverà nei nostri schermi nella nuova stagione televisiva 2023/ 2024 con due attori amatissimi dal pubblico, che in questo momento sono tra i protagonisti di una famosa fiction di Rai1. Ci riferiamo a Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi tra gli interpreti di “Un Passo Dal Cielo 7”.

La trama di Vanina Guarrasi nuova fiction Mediaset tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi

Sette romanzi in tutto, pubblicati tra il 2018 fino ad oggi che raccontano le indagini della protagonista, appunto Vanina Guarrasi. La donna dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo si trasferisce a Catania, diventando vicequestore della Squadra Mobile. Un nuovo ambiente, nuovi colleghi ma sempre lo stesso intuito e lo stesso fiuto.

Sarà proprio nella Squadra Mobile che Vanina, a cui presta il volto Giusy Buscemi, risolverà molti casi di omicidio che si presentano piuttosto complicati. Vanina giovane e piena di vita in realtà nasconde un passato doloroso: la morte del padre poliziotto per mano mafiosa e le sofferenze legate al suo rapporto d’amore con Paolo, interpretato da Giorgio Marchesi magistrato anche lui all’antimafia di Palermo. La donna si accorgerà che quest’amore, nonostante se lo sia lasciato alle spalle è ancora capace di turbarla nonostante nella sua vita ci sia un altro uomo.

Il cast di Vanina Guarrasi, nuova fiction Mediaset prodotta da Palomar

Nel cast della fiction oltre a Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi troviamo:

Claudio Castrogiovanni,

Orlando Cinque,

Corrado Fortuna,

Dajana Roncione,

Giulio Della Monica,

Danilo Arena,

Paola Giannini,

Alessandro Lui.

A scrivere la sceneggiatura della serie troviamo Leonardo Marini che ha scritto anche alcuni episodi de Il Commissario Montalbano e di Màkari. Mentre la regia è affidata a Davide Marengo. La casa di produzione è invece la Palomar, che in Sicilia è di casa dal momento che ha già prodotto la saga di Montalbano e di Màkari.

La casa di produzione è affiancata da Rti e dalla Sicilia Film Commission. Anche “Viola come il Mare 2”, con Can Yaman e Francesca Chillemi che inizieranno a girare a giugno, sarà ambientata in Sicilia.